Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok! - Son Dakika
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Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok!

26.02.2022 13:58
Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok!

Eskişehir'de mermer atölyesi işletmeleri, günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman bulamamaktan dert yandı. İnsanların mermer işini tercih etmemesinin en önemli nedeninin ise işi ağır bulmaları olduğu düşünülüyor.

Tepebaşı Baksan Sanayi Sitesi'nde yer alan mermer atölyesi işletmeleri, sektörde eleman yetersizliği sorununun gün geçtikçe arttığını dile getirdi. Mermer işinin biraz ağır olduğunu ve bu sebeple işe giren çalışanların kısa süredebıraktıklarını belirten işletmeler, ustaların çıraksız bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Aylık 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

6 BİN LİRA MAAŞA RAĞMEN ÇALIŞMIYORLAR

Çoğu gençlerin masa başı çalışmak istediğini vurgulayan mermerciler, günlük 200 lira ya da aylık 6 bin lira maaşla bile ağır iş yapmak istemediklerini aktardı. Patron olarak çoğu işi kendilerinin yaptığını söyleyen işletmeciler, çırak yetersizliği nedeniyle ileride sektörün değerleneceği tahmininde bulundu.

Aylık 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

"PATRON OLARAK KENDİMİZ ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Eskişehir'de mermer atölyesi işletmecisi Ercan Büyükkebabçı, "Sektör şu an zor durumda. Yeni yetişen bir eleman yok. Ustaların yanında günlük 200 liraya çalışacak çırak bulamıyoruz. Patron olarak kendimiz çalışmak zorunda kalıyoruz. Eleman yetişmemesinden dolayı mermer işi ileride altın gibi değerli haline gelecek diye tahmin ediyorum. Gençlerin böyle işlerede yönelmesi lazım" dedi.

Aylık 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
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Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok! - Son Dakika
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