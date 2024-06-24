Eskişehir'de Semt Pazarında Serinleme Şovu - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Semt Pazarında Serinleme Şovu

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, pazarcı Çetin Karatay'ı hortumla serinletti. Pazarın ortasında duş alan Karatay, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

24.06.2024 19:12
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Eskişehir'de semt pazarı ortasında yıkanan babası Rus, annesi Iraklı olan Çetin Karatay isimli esnaf, "Eskişehir çok sıcak. Antalya'ya denize gidemedik, biz de böyle serinledik" dedi.

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bunaltıcı sıcaklardan etkilenen vatandaşlar, birbirinden farklı yöntemler deniyor. Yıldıztepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı Çetin Karatay ise hortumdan akan suyun altına girdi. Kendisi gibi pazarcı arkadaşlarının hortumla su tutup şampuan dökerek ve fırçayla yardım ettiği esnaf, pazarın ortasında duş aldı. Pazarcının görenleri hayrete düşüren serinleme yöntemi, başka bir pazarcı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Mecbur böyle serinledim"

Kavun, karpuz ve balık satışı yapan 22 yaşındaki Çetin Karatay, "Hava çok sıcak, iyice bunaldım. İş yok, tatile de gidemedim. Mecbur böyle serinledim. İyice sıcakladık. Pazarda duş aldım. Şampuan bulduk, onu da sıktık. Oturdum buraya, arkadaşlar da hortumu getirdiler, güzelce duş yaptım. Yoksa hava çok sıcak. Tatile de gidemedim, para yok. Sosyal medyada videoyu herkes gördü ve çok beğendi. Görenler, 'İyi yaptın' diyorlar. Meşhur olduk, herkes izlemiş" dedi.

"Arkadaşın üstü 5 dakikada kurudu"

Çetin Karatay'ı hortumla yıkayan pazar esnafı Bülent Erte ise, "Ben ortalığı yıkıyordum. Bu arkadaş da, 'Bir kafama su tut' dedi. Ondan sonra kafasına su tutunca oradan arkadaş şampuan getirdi. Öyle bir etkinlik oldu. Sıcaklayan arkadaşı yıkadık. Sonradan çatır çatır her yer patladı yani. Sıcaklar yoğun ya. Mesela biz dün Antalya'dan tatilden geldik, burası orayı aratmıyor şu an. Arkadaşın üstü 5 dakikada kurudu. Biz bu senaryoyu her yaz yaşıyoruz zaten" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Semt Pazarında Serinleme Şovu - Son Dakika

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