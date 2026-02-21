Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor

Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor
21.02.2026 22:41
Eskişehir'de sol ayağı sakat olan ve metruk haldeki evde yalnız başına yaşam mücadelesi veren 64 yaşındaki Celal Ağır için komşularının yardım talebi sonuçsuz kaldı. Yaşlı adam evinin önünde çaresizce yardım bekliyor.

Eskişehir'de 64 yaşındaki Celal Ağır, sakatlığı nedeniyle metruk bir evde yalnız başına yaşam mücadelesi veriyor. Komşuları, yaşlı adam için yetkililerden yardım talep etmesine rağmen sonuç alamadı.

METRUK EVDE YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR

Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Asuman Sokak'ta ikamet eden Celal Ağır, geçtiğimiz aylarda damacana su alırken dengesini kaybedip yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ağır'ın sol ayağında sakatlık meydana geldi. Şu anda çatısı içeriye doğru çökük, metruk haldeki bir müstakil evde tek başına yaşam mücadelesi veren yaşlı adam, sakatlığı sebebiyle kendi ihtiyaçlarını göremez hale geldi.

Komşuları ve hayırseverlerin destek olmaya çalıştığı Ağır, hem evi hem de tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Öte yandan komşularının yetkililere Celal amcanın durumunu ilettiği ancak hiçbir yetkilinin gelmediği iddia edildi.

"AYAĞIM YÜZÜNDEN BAKKALA BİLE GİDEMİYORUM"

Emekli olmadan önce elektrikçilik yaptığını söyleyen Celal Ağır, "5-6 tane kardeş var ama fayda yok. 'Para var' desen geliyorlar, parasızsan yok. Benim aylığım var, yetiyordu. Sağlamken hem yürüyerek hem de bisikletle istediğim yere gidiyordum. Şu anda yürüyemiyorum, evim kötü durumda. Şimdilerde bakkala bile gidemiyorum. Ayağım düzelse yürüsem, yardıma da gerek yok. Evin dağınık durumu düzeltirse iyi olur. Bir de tedavi olmak istiyorum. Hiçbir yere derdimi anlatamadım" dedi.

Öte yandan, Ağır, evinin camlarının birkaç kez taş atılması suretiyle kırıldığını, televizyonu ve elektrikli motosikletinin çalındığını ancak sakatlığı sebebiyle hiçbir şey yapamadığını belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    devlet nerdesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
