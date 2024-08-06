Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı: Kiraların önüne geçilemiyor

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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Kira artış oranındaki yüzde 25 sınırının kaldırılması ile ilgili konuşan Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, "Tüketiciler için devletimiz tarafından bir uygulama yapılmalı. Yoksa bu kiraların önlenemeyeceğini görüyoruz. Aşırı derece kiraların arttığını görüyoruz" dedi.

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, kira artış oranındaki yüzde 25 sınırının kaldırılması ile ilgili konuştu. Şu anda devletin açıkladığı kira artış oranının yüzde 65,7 olduğunu belirten Çelik, yüzde 100 kira artışı isteyen ev sahiplerinin olduğunu, kendilerine bununla ilgili şikayetler geldiğini ifade etti.

Vatandaşların konut almakta ve kiralamakta zorlandığını hatırlatan Çelik, "Bu işlerin düzelebilmesi için kısaca ekonominin istikrarlı olması lazım. Yani siz bir yerden bir yere fiyatı baskılarsınız ama öbür taraftan başka fiyatları engelleyemezseniz bunun önüne geçemezsiniz. Bunun kısacası istikrarlı bir ekonominin olması gerekir ki her şey yerine otursun" diye konuştu.

"Yüzde 25 sınırı önleyici bir durumdu"

Gazi Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 yıldan beri devletimizin aldığı bir yönetmelikle kira oranlarında yüzde 25'lik bir artış oluyordu. Bu tabi uygulansa da uygulanmasa da neticede önleyici bir durumdu yani ev sahipleriyle kiracılar arasında bir pazarlık konusuydu. Bu kalktı. Serbest piyasa oluşmaya başladı. Yani gerçek fiyatlar yani şu anda hangi semtte oturuyorsanız o mahallenin gerçek fiyatları belirlenmeye başladı.

"Yüzde 100 kira zammı isteyen ev sahipleri var"

Biz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki yüzde 65 haricinde yüzde 100 kira zammı isteyen ev sahipleriyle karşılaşıyoruz. Ev tutmak isteyenler, sözleşme yapmak isteyenler ev sahipleri bizden yüzde 100 kira zammı istiyorlar gibi şikayetleriyle bunları anlıyoruz. Şu anda gerçek fiyat devletin açıkladığı yüzde 65,7'dir kira artış oranımız. Şu anda borçlar kanuna göre yapılan sözleşmeler bu şekilde devam ediyor. Bunun haricinde istenen fiyatlar karşılıklı ev sahibi ve kiracılar anlaşamaz ise mahkemeye gitmek zorundalar.

"Yüzde 25 sınırı getirilmeli"

Yüzde 25 sınırı getirilmeli. Daha kapsamlı tüketiciler için devletimiz tarafından bir uygulama yapılmalı. Yoksa bu kiraların önlenemeyeceğini görüyoruz. Aşırı derece kiraların arttığını görüyoruz. Tabi arz talep dengesinin bozulduğunu, çok fazla inşaat üretiminin olmadığını görüyoruz. Eskişehir'de kentsel dönüşüm henüz yerine oturmuş durumda değil. Ağır aksak bir durumda gidiyor. İnşaat maliyetleri bu dönemde dövizin, altının arttığı dönemde, ekonominin bozuk olduğu dönemde inşaat maliyetlerinin de yüksek olduğunu, çok fazla inşaatın yapılmadığını, sıcak paraya erişim olmadığından dolayı da daire satışlarının olmadığını, bu döngünün artık dönmediğini bundan dolayı da mevcut olan evlerin fiyatlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Yüksek olunca da insanlar dairelere ulaşamıyor, almakta sıkıntı çekiyor. Kiralamakta sıkıntı çekiyor. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekir.

Bu işlerin düzelebilmesi için kısaca ekonominin istikrarlı olması lazım. Yani siz bir yerden bir yere fiyatı baskılarsınız ama öbür taraftan başka fiyatları engelleyemezseniz bunun önüne geçemezsiniz. Bunun kısacası istikrarlı bir ekonominin olması gerekir ki her şey yerine otursun."

Eskişehir'deki ev kiraları hakkında da bilgi veren Çelik, kiraların en düşük 7 bin lira olduğunu, şehir merkezinde ise oturulabilecek evlerin 10 bin ila 30 bin lira arasında değiştiğini söyledi.