Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı: Kiraların önüne geçilemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı: Kiraların önüne geçilemiyor

Geniş Video İzle

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, kira artış oranındaki yüzde 25 sınırının kaldırılması ile ilgili konuşarak, kiraların aşırı derecede arttığını ve devletin tüketiciler için bir uygulama yapması gerektiğini belirtti.

06.08.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Kira artış oranındaki yüzde 25 sınırının kaldırılması ile ilgili konuşan Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, "Tüketiciler için devletimiz tarafından bir uygulama yapılmalı. Yoksa bu kiraların önlenemeyeceğini görüyoruz. Aşırı derece kiraların arttığını görüyoruz" dedi.

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, kira artış oranındaki yüzde 25 sınırının kaldırılması ile ilgili konuştu. Şu anda devletin açıkladığı kira artış oranının yüzde 65,7 olduğunu belirten Çelik, yüzde 100 kira artışı isteyen ev sahiplerinin olduğunu, kendilerine bununla ilgili şikayetler geldiğini ifade etti.

Vatandaşların konut almakta ve kiralamakta zorlandığını hatırlatan Çelik, "Bu işlerin düzelebilmesi için kısaca ekonominin istikrarlı olması lazım. Yani siz bir yerden bir yere fiyatı baskılarsınız ama öbür taraftan başka fiyatları engelleyemezseniz bunun önüne geçemezsiniz. Bunun kısacası istikrarlı bir ekonominin olması gerekir ki her şey yerine otursun" diye konuştu.

"Yüzde 25 sınırı önleyici bir durumdu"

Gazi Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 yıldan beri devletimizin aldığı bir yönetmelikle kira oranlarında yüzde 25'lik bir artış oluyordu. Bu tabi uygulansa da uygulanmasa da neticede önleyici bir durumdu yani ev sahipleriyle kiracılar arasında bir pazarlık konusuydu. Bu kalktı. Serbest piyasa oluşmaya başladı. Yani gerçek fiyatlar yani şu anda hangi semtte oturuyorsanız o mahallenin gerçek fiyatları belirlenmeye başladı.

"Yüzde 100 kira zammı isteyen ev sahipleri var"

Biz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki yüzde 65 haricinde yüzde 100 kira zammı isteyen ev sahipleriyle karşılaşıyoruz. Ev tutmak isteyenler, sözleşme yapmak isteyenler ev sahipleri bizden yüzde 100 kira zammı istiyorlar gibi şikayetleriyle bunları anlıyoruz. Şu anda gerçek fiyat devletin açıkladığı yüzde 65,7'dir kira artış oranımız. Şu anda borçlar kanuna göre yapılan sözleşmeler bu şekilde devam ediyor. Bunun haricinde istenen fiyatlar karşılıklı ev sahibi ve kiracılar anlaşamaz ise mahkemeye gitmek zorundalar.

"Yüzde 25 sınırı getirilmeli"

Yüzde 25 sınırı getirilmeli. Daha kapsamlı tüketiciler için devletimiz tarafından bir uygulama yapılmalı. Yoksa bu kiraların önlenemeyeceğini görüyoruz. Aşırı derece kiraların arttığını görüyoruz. Tabi arz talep dengesinin bozulduğunu, çok fazla inşaat üretiminin olmadığını görüyoruz. Eskişehir'de kentsel dönüşüm henüz yerine oturmuş durumda değil. Ağır aksak bir durumda gidiyor. İnşaat maliyetleri bu dönemde dövizin, altının arttığı dönemde, ekonominin bozuk olduğu dönemde inşaat maliyetlerinin de yüksek olduğunu, çok fazla inşaatın yapılmadığını, sıcak paraya erişim olmadığından dolayı da daire satışlarının olmadığını, bu döngünün artık dönmediğini bundan dolayı da mevcut olan evlerin fiyatlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Yüksek olunca da insanlar dairelere ulaşamıyor, almakta sıkıntı çekiyor. Kiralamakta sıkıntı çekiyor. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekir.

Bu işlerin düzelebilmesi için kısaca ekonominin istikrarlı olması lazım. Yani siz bir yerden bir yere fiyatı baskılarsınız ama öbür taraftan başka fiyatları engelleyemezseniz bunun önüne geçemezsiniz. Bunun kısacası istikrarlı bir ekonominin olması gerekir ki her şey yerine otursun."

Eskişehir'deki ev kiraları hakkında da bilgi veren Çelik, kiraların en düşük 7 bin lira olduğunu, şehir merkezinde ise oturulabilecek evlerin 10 bin ila 30 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı: Kiraların önüne geçilemiyor
Kaynak: ANKA

Eskişehir, Emlak, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı: Kiraların önüne geçilemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:45:35. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı: Kiraların önüne geçilemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement