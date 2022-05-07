Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı

07.05.2022 01:15

Adana'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, sürekli evden kaçıp dilencilik yaptığı iddia edilerek ailesi tarafından yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından bağlandı. Bir ay boyunca zincirle bağlı kalan çocuk, bağırarak yardım istemesinden sonra ekipler tarafından kurtarıldı. Kızın annesi, "Kızım haberim olmadan trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu." sözleriyle kendini savundu.

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında yabancı uyruklu Semire M.'nin 8 çocuğundan en küçüğü olan V.C. (13), iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı.

KAÇMASIN DİYE AYAĞINDAN ZİNCİRLE BAĞLADI

Ailesi tarafından defalarca uyarıldığı iddia edilen V.C., mart ayında evden kaçıp bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşini eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.'yi yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı.

13 yaşındaki kızı kaçmasında diye 1 ay boyunca zincirle ayağından bağladılar

BİR AY BOYUNCA ZİNCİRE BAĞLI KALDI, BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Bir ay boyunca zincirle bağlı kalan V.C., 29 Nisan'da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.'yi ayağındaki zinciri söküp kurtardı.

V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. V.C. ifadesinde, "Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

13 yaşındaki kızı kaçmasında diye 1 ay boyunca zincirle ayağından bağladılar

"EVDEN KAÇIP DİLENCİLİK YAPIYORDU"

Anne Semire M. ise ifadesinde, "Kızım haberim olmadan trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur" dedi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Usame C. ve anne Semire M. adliyeye sevk edildi. Bu sırada anne basın mensuplarını görünce kendini yere atıp zorluk çıkardı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, mahkemece ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.

13 yaşındaki kızı kaçmasında diye 1 ay boyunca zincirle ayağından bağladılar
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Münir Karaloğlu, Adana Yüregir, Çocuk, Mart, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı - Son Dakika
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