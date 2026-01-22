İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu - Son Dakika
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
22.01.2026 18:31  Güncelleme: 19:21
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Eyüpsultan'da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kreşinde şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aile, çocuklarının vücudunda morluklar tespit ettikten sonra kreş yetkilileriyle görüştü ve kamera kayıtlarını talep etti. Valilik, konu ile ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

Eyüpsultan'da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

İBB KREŞİNDE ŞİDDET VE İSTİSMAR İDDİASI

İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi yine aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Yuvamız İstanbul' kreşine gönderdi. Aile, 3 yaşındaki çocuklarının geçtiğimiz Aralık ayında kreşten eve geldikten sonra vücudunda morluklar görülmesi üzerine soluğu kreşte aldı.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çocuklarının istismara uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşmek istedi ve kreşteki kamera görüntülerini istedi. Ailenin talebi karşısında kreş yönetimi kamera görüntülerini aileye ilk başta teslim etmedi ve kendilerine yönelik yapılan suçlamaları reddetti. Bunun üzerine aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu.

"VÜCUDUNUN BİR BÖLGESİ MOSMOR"

Anne, kreşte bulunan öğretmenlerin oğlunu tembihlediklerini belirterek, "Oğlumu okuldan almaya gittim saat 17.00'de, akabinde yardımcı öğretmen oğlumu yanıma getirdi ve 'burasında bir şey var' dedi. Cümle buydu ne var dedim bir açtım çocuğun vücudunun bir bölgesi mosmor. Ne oldu dedim, 'Anne Silivri'de oldu' dedi. Silivri'ye en son 7 ay önce gitmiştik 'oğlum ne oldu' dedim. 'Bir düşüneyim' dedi içeride tembihlemişler. Öğretmenine sordum. Öğretmen 'ben okulda yoktum' dedi. Akabinde o anki panikle hemen oğlumu aldım, orada hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.

Anne, çocuğunun kreşteki öğretmen tarafından darbedildiğini iddia ederek şunları söyledi: "Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk sonrasında Yuvam İstanbul'un genel merkezine gittik. Genel merkezdeki en yüksek kişilerle görüştük, onlara çocuğun fotoğrafını gösterdik. Çocuğumuza okulda bir darp olduğunu, bunu kimsenin bilmediğini, bu işin çözümlenmesini istediğimizi, suç duyurusunda bulunduğumuzu söyledik. Oradaki yetkililer de bize böyle bir hakkımız olduğunu 'tabii ki suç duyurusunda bulunabilirsiniz suçlular ortaya çıksın, siz kendi davanızı yürütün biz de içeride kendi soruşturmamızı yapalım' dediler.

"ÖĞRETMENLER ORADA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ"

2 Aralık'ta görüntüleri izlemek istediğimizi söyledik ve kuruma dilekçe yazdık. Yaklaşık 20 gün sonra, bu arada oğlum ayın 2'sinde evdeyken sabah, 'burasını burayı öğretmenin tutup sıktığını, öğretmeninin tutup yere attığını' söyledi. Bunun için de bu sefer cinsel istismar dosyası için savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk. Biz bunları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bunların hepsi gerçektir. Gerekirse TÜBİTAK'ın incelemesini istiyoruz. Buralar denetimsiz yerler. Bakanlığın buraları denetlemesi istiyoruz. Eşim defalarca İBB'nin genel merkezine gittiği halde, olayı hiçbir şekilde çözmediler öğretmenler orada çalışmaya devam etti."

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Baba ise, "Herkes elini vicdanına koymalı, her şeyden önce çocuklara odaklanmalı. Ben gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim, gerekirse her şeyi yaparım ama ben yüce Türk adaletine güveniyorum" dedi.

Aile, okul müdürü B.Z., sınıf öğretmeni E.Ö., yardımcı öğretmen ve spor öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. İBB yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını iddia eden aile, sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti. Öte yandan, kreşin eğitime devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eyüpsultan, İstanbul

Son Dakika Yerel İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu - Son Dakika
