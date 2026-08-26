Fethiye'de Lüks Süper Yat Akaryakıt İkmali - Son Dakika
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Fethiye'de Lüks Süper Yat Akaryakıt İkmali

Fethiye\'de Lüks Süper Yat Akaryakıt İkmali
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Suudi iş adamı Fahad Al Athel'in 80 metrelik 'Elements' süper yata, Fethiye'de 100 ton akaryakıt ikmali yaptı.

Suudi iş adamı Fahad Mohammed Saleh Al Athel'e ait 80 metrelik süper yat 'Elements', Fethiye iskelesinde 100 ton akaryakıt ikmali yaptı.

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte Ege kıyılarına gelen ve bir süredir Muğla'nın birbirinden güzel eşsiz koylarını ziyaret eden Suudi Arabistan'ın önde gelen iş adamlarından Fahad Al Athel'e ait olduğu belirtilen 'Elements' isimli megayat akaryakıt ikmali için Fethiye iskelesine yanaştı. Süper megayat yetkililerinin 100 bin litre akaryakıt için, yaklaşık 5.5 milyon TL civarı civarında ödeme yaptıkları öğrenildi.

80 metre uzunluğundaki megayat'ın iskeleye demir atması yöredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Ancak yatta Suudi iş insanı Fahad Al Athel'in bulunup bulunmadığı öğrenilemedi. Akaryakıt ikmali öncesi megayat görevlileri İzmir Aliağa'dan getirtilen tankerlerdeki yakıtı, yaptıkları kontrolden sonra megayata ikmal başlattılar.

2017 yılında Türk tersanesi Yachtley tarafından yapılıp teslim edilen Elements, Türkiye'de inşa edilen en büyük özel süper yat projeleri arasında gösteriliyor. İlk olarak farklı bir müşteri için yapımına başlanan proje daha sonra Fahad Al Athel tarafından devralandı. Al Athel'in yatın boyutlarında ve tasarımında çeşitli değişiklikler yaptırarak, projeyi kendi ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirdiği öğrenildi.

Lüks detaylarıyla büyük dikkat çeken çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip olan Elements 24 misafir ve 29 mürettebat ağırlayabiliyor. Megayatta yüzme havuzu, spa merkezi, plaj kulübü, helikopter pisti, geniş güneşlenme alanları ve çeşitli eğlence bölümlerinin bulunduğu da belirtildi.

Güncel piyasa değerinin 125 milyon dolar civarında olduğu kaydedilen Elements'in sahibi Fahad Al Athel, Suudi Arabistan merkezli Fal Holding'in kurucusu ve başkanı olarak tanınıyor. Enerji, gayrimenkul turizm ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri bulunan Al Athel, uluslararası iş dünyasının da dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.

Fethiye iskelesine demirleyen megayata bir taraftan akaryakıt ikmali yapılırken, bir taraftan da görevlileri tarafından gün boyu temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Mega yatın Fethiye'den nereye gideceği konusunda herhangi bir bilgi öğrenilemedi.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Fethiye, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Lüks Süper Yat Akaryakıt İkmali - Son Dakika

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