Fındıklı'da Orman Arazilerinin İhalesi Protesto Edildi

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Rize'nin Fındıklı ilçesinde orman arazilerinin ihaleye açılması, Fındıklı Belediyesi ve Kent Konseyi ile vatandaşlar tarafından protesto edildi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Fındıklı'da böyle bir projeye müsaade etmeyeceğiz" dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a seslenerek, "Fındıklı'da huzur var insanların yüzü gülüyor mutluyuz biz kavga etmiyoruz bizi birbirimize düşürmek isteyen bir çete var. Bu çeteye dur deyin, bu ihaleyi iptal ettirin" ifadelerini kullandı.

Fındıklı Belediyesi Doğal Yaşam, Ekoloji ve Çevre Çalışma Komisyonu ile Fındıklı Kent Konseyi, Orman Müdürlüğü tarafından ilçede orman arazilerinin ihaleye açılmasına, bölgedeki maden arama sahalarına, Cankurtaran'da Reşit Kibar'ın öldürülmesine karşı Fındıklı Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptı.

Açıklamaya katılan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bize düşen görev Fındıklı'da yapılmak istenen, bu yaşam alanlarının katliamına dair girişime hep birlikte dur deme azminin giderek büyütme görevidir. Bunu yapacak olan bizleriz, sizlersiniz. Ben parlamentodan Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla bu alanların savunması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu alanları parlamentodan biz, sokaktan siz birlikte savunmaya devam edeceğiz. Şu kadarını söyleyelim; Fındıklı'da böyle bir projeye müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Fındıklı tarihinde yaşam alanlarını geleceğe bırakmak mücadele tarihi var"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu şunları söyledi:

"Hani bir söz var ya; ağaç demiş ki baltaya, 'sen beni kesemezsin ama ne yapayım ki sapın benden'. Daha dün Hopa'da olan olay işte bu. Aynı köyden katil tutuldu ve Reşit Kibar hayattan koparıldı. Daha evvel sermayenin temsilcileri doğasına ve yaşam alanına sahip çıkan Metin Lokumcu'yu polis terörüyle, orantısız emniyet güçlerinin gaz kullanmasıyla yok ettiler, aramızdan kopardılar ama ikisini de koparamadılar. Evet Fındıklı tarihine baktığımız zaman Fındıklı tarihinde yaşam alanlarını geleceğe bırakmak için ciddi bir mücadele tarihi var çünkü Fındıklı halkı şunu biliyor; Fındıklı halkı doğmamış çocuklarının hakkı olan yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yarına taşınmasını biliyor. Bu bilinçte ama sermaye de biliyor. Sermaye bu alanları talan etmek için inanılmaz topyekün saldırıya geçmiş. Doğu Karadeniz'de diğer bölgelerde olduğu gibi Fındıklı'ya da saldırıyor. Bilmediği bir şey var; bu Karadeniz insanının yürekli mücadelesi var, bu Karadeniz insanı dün nasıl yiğitleri ortaya çıkardıysa özgürlük mücadelesinde düşen abilerimiz, ablalarımız, insanlarımız, yoldaşlarımız varsa bugün de bu doğa mücadelesi için biz bedenimizi yatırırız bunu bilmiyor sermaye."

"Biz kavga etmiyoruz bizi birbirimize düşürmek isteyen bir çete var"

Fındıklı'nın huzurunu bozmak isteyen çetelerin olduğunu dile getirerek ihalenin iptal edilmesini isteyen Çervatoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a şu çağrıda bulundu:

"Burası mesire alanı olacaksa bir avuç sermayeye peşkeş çekmenin anlamı mı var, gelin birlikte yapalım derhal bugün. Sayın valim diyorum sesleniyorum; Fındıklı'da huzur var, insanların yüzü gülüyor, mutluyuz. Biz kavga etmiyoruz bizi birbirimize düşürmek isteyen bir çete var Sayın Valim. Bu çeteye dur deyin, bu ihaleyi iptal ettirin çünkü yarın bir başka yer ihaleyi açmaya çalışacaklar. Fındıklı halkı burada, bu ihalelere asla ve asla izin vermeyeceğiz çünkü buralar halkındır. Halkın olanı halkın dışında hiç kimse kullanamaz bu yaşam alanından biz sadece yaşamayacağız. Biz burada doğduk burada ölümü cenazelerimizi düğünlerimiz burada yapacaksak, çocuklarımız, doğmamış torunlarımızın, çocuklarımızın geleceğini bir avuç sermayeye, bir avuç aç gezen bize saldıran eli kanlı katillere vermeyeceğiz."