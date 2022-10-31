Fırıncı, veresiye defterinin tamamını ödemek isteyen vatandaşa karşı çıktı! İşte sebebi - Son Dakika
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Fırıncı, veresiye defterinin tamamını ödemek isteyen vatandaşa karşı çıktı! İşte sebebi

31.10.2022 11:08

Edirne'de hayırsever bir çift, vatandaşların fırına olan ekmek borçlarını ödemek için veresiye defterini satın almak istedi. Fırın sahibi ise veresiye defterinde ödeme gücü olanların da olduğunu belirterek veresiye defterindeki borçların bir kısmını kapattı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bulunan bir fırında duyanların yüreğini ısıtan ilginç bir olay yaşandı. İlçede bulunan fırına gelen bir çift, fırın sahibine veresiye defteri olup olmadığını sordu.

HAYIRSEVER VATANDAŞI ŞAŞIRTAN CEVAP

Veresiye defteri olduğunu öğrenen hayırsever çift, defterde adı yazan herkesin fırına olan borçlarının tamamını ödemek istediklerini söyledi. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan fırın sahibi ise ilginç bir cevap vererek borçların tamamını kapatamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında durgunluk yaşayan hayırsever çift ise, nedenini öğrenince fırın sahibine teşekkür etti.

Veresiye defterinin tamamını ödemek isteyen hayırseverlere karşı geldi! Nedenini öğrenince hak vereceksiniz

GERÇEK İSTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞILMASINI İSTEDİ

Fırın sahibi, hayırsever çifte veresiye borcu olanlar arasına ödeme gücü olanların da yer aldığını; borçlarını belirli aralıklarla ödeyebildiklerini, defterde uzun zamandır ödeme yapamayan gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşılırsa çiftin yapmak istedikleri hayrın daha doğru yerlere ulaşabileceğini söyleyerek yürekleri ısıttı. Hayırsever çifte sadece kendi işletmesine değil, diğer fırınlara da gidebileceklerini belirten fırın sahibi, veresiye defterindeki borçları kapatmak için kullanacakları miktarı diğer fırın ve bakkallardaki borçları da kapatmak için kullanabileceklerini, böylelikle daha fazla insana ulaşabileceklerini ifade etti.

Veresiye defterinin tamamını ödemek isteyen hayırseverlere karşı geldi! Nedenini öğrenince hak vereceksiniz

"AYDA BİR GELİP ÖDEME YAPANLAR VAR"

Konuyla ilgili olarak konuşan işletme sahibi İsrafil Baş, "Geçtiğimiz günlerde işyerimize tanımadığım bir çift geldi. Bunları biz tanımıyoruz, müşterimiz değil. Büyük ihtimalle yol geçiş güzergahında olduğu için geldi. Veresiye defterimizin olup olmadığını sordular. Biz tabii böyle bir şey beklemiyorduk. Uzun zamandır Uzunköprü'de böyle bir şey görmedik. Ben de kendilerine olduğunu belirttim. Defterde yazan bütün borçları hayır olarak ödemek istediklerini, miktarın hiç önemli olmadığını, toplam tutar ne kadar olursa olsun ödeyeceklerini söylediler. Ben de bu duruma karşı çıktım. Kendileri çok şaşırdılar. Bunu da şöyle açıklamak istiyorum. Bizim veresiye defterinde ekonomik durumu kötü olduğundan dolayı değil, işlerinden dolayı devamlı gelemeyen çiftçilerimiz var. Ayda bir gelip ödeme yapanlar var. Biz beyefendiye şöyle bir teklifte bulunduk. Veresiye defterimizde gerçek anlamda ödeme zorluğu çekenler var. Yaşlı, ekonomik durumu düşük. 2 - 3 aydır, 4 aydır ödeme yapamayan insanlar var" dedi.

Veresiye defterinin tamamını ödemek isteyen hayırseverlere karşı geldi! Nedenini öğrenince hak vereceksiniz

"DEFTERİMİZİN TAMAMINI ÖDEMESİNE KARŞI ÇIKTIK"

Hayırseverleri vatandaşları başka fırınlara da yönlendirdiğini ifade eden Baş, "Biz de dedik ki; böyle insanların ödemesini yaparsanız hayrınız daha makbule geçer. Hayrın gerçekten zorluk çeken, fakir, ödeme zorluğu çeken insanlardan yana olması lazım. Burada gözüktüğü gibi veresiyelerimiz halen mevcut. Ama bunun tamamını beyefendiye ödetmek istemedik biz. Hatta şöyle bir yönlendirme yaptık; başka komşu fırınlara da gidip bir miktar oraya da ödeme yapabilirsiniz, köy ve mahalle bakkalları var. Bu yardımın sadece bizim fırına yapılması değil de, paylaşılması bizi daha da mutlu eder diyerek veresiye defterimizin tamamının ödenmesine karşı çıktık. Dedik ki paylaşılsın. Sadece buradaki insanların değil de, yol üzerindeki köylerde durup oradaki insanların borcuna yardımcı olmalarını önerdik. Beyefendi daha çok mutlu oldu, teşekkür edip beyefendiyi uğurladık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Berk Mert: Frıncı biraz show yapmıs durumu olan ınsan ekmek yazdırırmı ekmegı yazdırıyor da zaten ekonomık sıkıntısı vardemektır bence odefterde fırıncının gıcık oldugu ınsanlarda var bıraz artniyetli fırıncı Cevap Yaz 17 53 Yayından Kaldır
  • Berk Mert: Fırıncı biraz show yapmıs durumu olan insan zaten ekmek yazdırmaz ekmegı yazdırıyor da zaten ekonomık sıkıntısı vardır bence o defterde fırıncının sevmedıgı ındanlarda var artniyetli Cevap Yaz 5 48 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yerel Fırıncı, veresiye defterinin tamamını ödemek isteyen vatandaşa karşı çıktı! İşte sebebi - Son Dakika

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