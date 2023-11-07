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Foça Plajlarında Denizanası İstilası Devam Ediyor - Son Dakika

Foça Plajlarında Denizanası İstilası Devam Ediyor

Son Güncelleme: 07.11.2023 13:22

İzmir'in Foça ilçesindeki sahillerde denizanası istilası sürerken, irili ufaklı yüzlerce denizanası tekrar plajlara vurdu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı. Vatandaşlar, koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu denizanalarının görüntüsü karşısında şaşkınlık ve tedirginlik yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından Foça'da irili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu. Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.

TATİLCİLERE ZOR ANLAR YAŞATMIŞTI

Bölgede yaz aylarında da denizanası istilası yaşanmış ve tatilciler zor anlar yaşamıştı.

İşte Foça sahillerindeki o görüntüler;

Foça plajlarında denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu
Foça plajlarında denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu
Foça plajlarında denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu
Foça plajlarında denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Foça Plajlarında Denizanası İstilası Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Foça Plajlarında Denizanası İstilası Devam Ediyor - Son Dakika
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