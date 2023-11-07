Foça Plajlarında Denizanası İstilası Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından Foça'da irili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu. Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.

TATİLCİLERE ZOR ANLAR YAŞATMIŞTI

Bölgede yaz aylarında da denizanası istilası yaşanmış ve tatilciler zor anlar yaşamıştı.

İşte Foça sahillerindeki o görüntüler;