Gaziantep Ansiklopedisi tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Kent Konseyi ve GBB Kültür A.Ş. iş birliğinde hayata geçirilen Gaziantep Ansiklopedisi'nin tanıtım programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gaziantep'in tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasını bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına almayı hedefleyen proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emekliler Lokali'nde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Şehrin binlerce yıllık medeniyet birikimini dijital ortamda erişilebilir, güncellenebilir ve sürdürülebilir bir bilgi kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan Gaziantep Ansiklopedisi, araştırmacılar, öğrenciler, öğretmenler, kültür insanları, medya mensupları ve Gaziantep'e ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı olacak. Yayın hayatına www.gaziantepansiklopedisi.com adresi üzerinden başlayan platform, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve yazarların katkılarıyla gelişmeye devam edecek.

ŞEHRİN BİNLERCE YILLIK MEDENİYET BİRİKİMİ DİJİTAL ORTAMDA YAŞATILACAK

Gaziantep Ansiklopedisi kapsamında kentin tarihi, kültürü, dili, folkloru, edebiyatı, sanatı, mimarisi, gastronomisi, inanç hayatı, arkeolojik mirası ve yetiştirdiği önemli şahsiyetler bilimsel ölçütler doğrultusunda kayıt altına alınacak. Projenin, yalnızca mevcut bilgileri derleyen bir kaynak değil, aynı zamanda yeni maddeler ve akademik çalışmalarla sürekli gelişen dinamik bir şehir hafızası platformu olması hedefleniyor. Dijital ortamda erişime açılan platform sayesinde Gaziantep'e ilişkin doğru, güvenilir ve akademik süzgeçten geçmiş bilgilere ulaşım kolaylaşacak. Proje, şehrin geçmişten bugüne taşıdığı kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı ve Gaziantep'in yerel hafızasını güçlü bir kaynakta toplamayı amaçlıyor. Tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projenin interaktif yapısıyla sürekli gelişen bir ansiklopedi olacağını belirtti. Çeber, "Beni en çok mutlu eden yönü şuydu. Tabii artık teknolojiyi ve imkanları da sonuna kadar kullandığımız için interaktif bir ansiklopedi olacak. Yani bitmeyecek. Sürekli sürekli bu gök kubbede insan sesi dolaştığı müddetçe gelişecek bir ansiklopedi olacak. Ama işte onun o güzelliği sağlayabilmesi için bizim temeli çok sağlam atmamız lazım" dedi.

GAZİANTEP'İ SEVEN HERKESİN ORTAK ESERİ OLACAK

Vali Kemal Çeber, Gaziantep Ansiklopedisi'nin gelecek nesillere şehirle ilgili bilgiye ulaşabilecekleri güçlü bir kaynak bırakacağını ifade etti. Projenin başarısı için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Çeber, kurumların ve kişilerin arşivlerini, bilgi birikimlerini ve teknik imkanlarını bu çalışma için seferber etmesinin önemine dikkat çekti. Çeber, "Hepimiz burada sorumluluk alacağız. Herkes arşivini, bilgisini kurumsal anlamda kendisinde bulunamayıp da Ankara'dan edinebileceği ve öyle netleştirebileceği hususları ve tüm teknik kapasitesini bu konuda sonuna kadar kullanmak zorundadır. Şehrimizi yeniden tanıyacağız. Bizim bu kente sorumluluğumuz var. Bu ansiklopedi Gaziantepliyim diyen ya da Gaziantep'i seviyorum diyen herkesin işi" ifadelerini kullandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Özgüler ise ansiklopedi çalışmasının şehir hafızası açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Özgüler, "Her noktasında bu şehrin bir hikayesi var. Bir Gaziantepli olmanın vasıflarını, erdemlerini bundan sonraki nesillere iletebilmek için doğru kaynak, doğru bilgi ve akademisyenler tarafından incelenmiş çok güzel bir ansiklopedi hazırlanıyor. Bütün ekibin emeğine sağlık" dedi.

BİLİM KURULUNDAN GEÇMEDEN MADDE YAYINLANMAYACAK

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, lansman programı için seçilen mekanın tarihi ve kültürel özellikleri nedeniyle bilinçli bir tercih olduğunu belirterek, dijital çağda doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çekti. Güzelbey, Gaziantep Ansiklopedisi'ni şehrin hafızasını koruyacak ve gelecek kuşaklara aktaracak uzun soluklu bir çalışma olarak gördüklerini ifade etti. Güzelbey, "Artık bu yeni dönemde keşif dijital çağda dijital ortamda oluyor. Ama bu olurken bilgiye ulaşımın kolay olduğu, fakat doğru bilgiye ulaşımın biraz daha zahmet ve araştırma gereken bir dünyadayız. Bu sebeple biz Gaziantep Ansiklopedisi'ni şehrimiz adına oluşturma çabası içerisindeyiz. Bunun tabii ki bizler geçmişten gelen sürecin bir devamı olarak görüyoruz" dedi. Ansiklopedide yayımlanacak maddelerin bilim kurulu ve hakem sürecinden geçeceğini belirten Güzelbey, "Bir bilim kurulumuz var, bilim heyetimiz var. Onların hakem kurulundan geçmeden herhangi bir şekilde madde yayınlanmayacak. Bu istişare kurulunda yer almak isteyen herkese de kapımız açık. Gaziantep gönüllülükle insanların bir araya geldiği ve paydaşların arttıkça güçlendiği bir şehir. Biz Gaziantep Ansiklopedisi'nin uzun soluklu bir süreç olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Programda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep Ansiklopedisi'nin ortaya çıkış süreci, bilimsel altyapısı, kapsamı ve hedefleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Araştırmacı-yazar Nurel Taner ise "Gaziantepli" kavramını tarihsel, kültürel ve sosyolojik boyutlarıyla ele alarak katılımcılara değerlendirmelerde bulundu.

Haber: Mehmet Güngördü