Gaziantep\'in Akla İlk Gelenleri: Baklava, Fıstık ve Fatma Şahin

Yerel

Bir araştırma şirketinin anketine göre Gaziantep denilince vatandaşların aklına ilk olarak baklava, fıstık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin geliyor.

Bir araştırma şirketi 7 bölgede şehirlerin ismi söylenince akla ilk nelerin geldiğine yönelik anket yaptı. Yapılan ankette, Gaziantep için vatandaşların aklına ilk gelenler arasında baklava, fıstık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı. Araştırma, şehirlerin gastronomik ve kültürel değerlerinin halkın zihninde önemli bir yer tuttuğunu gösterirken, araştırma ayrıca şehrin kültürel ve gastronomik değerlerinin yanı sıra, yerel yönetimin de ne kadar etkili olduğunu vurguluyor.

Diğer şehirlerle ilgili sonuçlar ise şu şekilde; İstanbul denilince tarihi yapılar ve Boğaziçi, Rize denilince çay, yeşillikler, Erzincan denilince tulum peyniri ve doğal güzellikler, Aydın denilince incir ve zeytin ağaçları, Adana denilince kebap ve şalgam, Konya denilince Mevlana ve etli ekmek akla geliyor. - GAZİANTEP