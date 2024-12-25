Gaziantep'te Antep Savunması Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Antep Savunması Sergisi Açıldı

Geniş Video İzle

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümünde sergi açılışı gerçekleştirdi. Nalbant Hasan Çavuş'un yağlı boya eseri ile kurtuluş kutlamalarına dair fotoğrafların sergilendiği etkinlikte, Gaziantep'in tarihi kahramanlık hikayeleri vurgulandı.

25.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antep Savunması'nın derin izleri sergileniyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş'unun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 25 Aralık Panorama Müzesi'nde yer alan sergiler için açılış programı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık Kutlama etkinlikleri kapsamında "Nalbant Hasan Çavuş Yağlı Boya Eseri", "Fotoğraflarla 25 Aralık Kutlamaları Her Şey Gaziantep İçin" gibi sergilerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Başkan Şahin ve Vali Çeber'in yanı sıra Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve il protokol üyeleri katıldı.

"Atatürk, dönemin en iyi sanatkarını buraya gönderiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nalbant Hasan Çavuş Yağlı Boya Eseri'nin açılış programında Gazi Mustafa Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu belirterek, "Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor. Anadolu medeniyetler müzesini açıyor. Bütün o tarih bilincini müze üzerinden oluşturuyor. Dönemin en iyi sanatkarını buraya gönderiyor. Gaziantep'e ne kadar kıymet verdiğini gösteriyor. 15 eserin burada yapılmasını sağlıyor. Dolayısıyla bizim eğitim, bilim, kültür ve sanat şehri Gaziantep hedefimiz Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de en büyük hedefi. 6 bin 317 şehidimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Sizin gibi ailelerimiz burada bizim yanımızda" dedi.

"Bunların her biri yaşanmış hikayeler"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise yaptığı açılış konuşmasında "O yıllar Gaziantep'in her bir anı kahramanlık hikayesi olarak yazılacak kişilerin, olayların yaşandığı ve yaşadığı anlar. Bize aslında çok duygulandırıyor. Her biri bunların yaşanmış hikayeler. Biz bazen Gaziantep'te şu sorun çok zor bir sorun nasıl çözeriz diyoruz. Bir süre sonra bakıyoruz sorun kendiliğinden kolayca çözüldü. Bu bizim büyüklerimizin ruhu hala gök kubbede. Bir şehre gazilik unvanının verilmesi, bunu alnı açık göğsü dik şekilde hak etmesi her yere nasip olacak özellikler değil" ifadelerini kullandı.

Panorama 25 Aralık Müzesi'ndeki Ressam Feyhaman Duran tarafından 1930 yılından resmedilen Antep harbi kahramanlarından Nalbant Hasan Çavuş'a ait yağlı boya eserinin ziyarete açılışı ise eserin sunulmasına büyük katkı sunan Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Antep harbi kahramanlarından Nalbant Hasan Çavuş'a ait yağlı boya eseri hakkında

1938 yılında yurt gezileri kapsamında Gaziantep'e gelen Ressam Feyhaman Duran, 1938 yılının Eylül ayını Gaziantep'te geçirerek şehirden 10 resimle döndü. 6'sı manzara, 4'ü portre olan resimlerin yanı sıra sergide Nalbant Hasan Çavuş'a ait İstiklal madalyası vesikası, kama, rozet, İstiklal madalyası ve Hacı Halit Ağazade Sadık Koçak'a ait İstiklal madalyası beratı yer alıyor. Ankara Etnografya Müzesi'nde bulunan Nalbant Hasan Çavuş'a ait yağlı boya çalışması, 25 Aralık'tan itibaren Panorama 25 Aralık Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fotoğraflarla 25 Aralık Kutlamaları Her Şey Gaziantep İçin Sergisi

"Fotoğraflarla 25 Aralık Kutlamaları Her Şey Gaziantep İçin Sergisi", Gaziantep Kent Arşivi ve Panorama 25 Aralık Müzesi'nin ortak çalışmaları neticesinde hazırlandı. Sergide, kent arşivi koleksiyonunda bulunan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 40. yılına ait halkın coşkularını yansıtan fotoğraf ve video kayıtları yer alıyor.

25 Aralık Panorama Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu, "Bu fotoğrafların temel önceliği, Gaziantep Kent Arşivi'ne bağışlanmış fotoğraflardan oluşan bir sergi. Bu fotoğrafların büyük bölümü Gaziantep'in kurtuluşunun 40. yılına ait. Fotoğraflar, kıymetli fotoğrafçı Doğan Özüler tarafından çekilmiş" diye konuştu.

Gaziantep\'te Antep Savunması Sergisi Açıldı
Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Kültür Sanat, Hasan Çavuş, Gaziantep, Gaziantep, Aralık, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Antep Savunması Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:11 Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
18:42 Suriye’de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
18:11 Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
16:52 PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
07:18 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
06:40 Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı
06:16 Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek
01:45 DİSK’ten asgari ücret zammı tepki DİSK'ten asgari ücret zammı tepki
01:14 Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener’le şarkı söyledi Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener'le şarkı söyledi
00:53 Suriye İran’a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor
00:14 Suriye’nin yeni yönetiminden İran’a uyarı Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
23:46 ABD’de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı ABD'de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı
23:34 Mansur Yavaş’tan ’asgari ücret’ tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor
23:32 Gazze’deki ateşkes ile ilgili İsrail’den dikkat çeken açıklama: Görüşmeler için anlamlı bir hafta Gazze'deki ateşkes ile ilgili İsrail'den dikkat çeken açıklama: Görüşmeler için anlamlı bir hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 19:26:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Antep Savunması Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.