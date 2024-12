Gaziantep\'te Antep Savunması Sergisi Açıldı

Yerel

Antep Savunması'nın derin izleri sergileniyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş'unun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 25 Aralık Panorama Müzesi'nde yer alan sergiler için açılış programı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık Kutlama etkinlikleri kapsamında "Nalbant Hasan Çavuş Yağlı Boya Eseri", "Fotoğraflarla 25 Aralık Kutlamaları Her Şey Gaziantep İçin" gibi sergilerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Başkan Şahin ve Vali Çeber'in yanı sıra Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve il protokol üyeleri katıldı.

"Atatürk, dönemin en iyi sanatkarını buraya gönderiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nalbant Hasan Çavuş Yağlı Boya Eseri'nin açılış programında Gazi Mustafa Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu belirterek, "Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor. Anadolu medeniyetler müzesini açıyor. Bütün o tarih bilincini müze üzerinden oluşturuyor. Dönemin en iyi sanatkarını buraya gönderiyor. Gaziantep'e ne kadar kıymet verdiğini gösteriyor. 15 eserin burada yapılmasını sağlıyor. Dolayısıyla bizim eğitim, bilim, kültür ve sanat şehri Gaziantep hedefimiz Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de en büyük hedefi. 6 bin 317 şehidimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Sizin gibi ailelerimiz burada bizim yanımızda" dedi.

"Bunların her biri yaşanmış hikayeler"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise yaptığı açılış konuşmasında "O yıllar Gaziantep'in her bir anı kahramanlık hikayesi olarak yazılacak kişilerin, olayların yaşandığı ve yaşadığı anlar. Bize aslında çok duygulandırıyor. Her biri bunların yaşanmış hikayeler. Biz bazen Gaziantep'te şu sorun çok zor bir sorun nasıl çözeriz diyoruz. Bir süre sonra bakıyoruz sorun kendiliğinden kolayca çözüldü. Bu bizim büyüklerimizin ruhu hala gök kubbede. Bir şehre gazilik unvanının verilmesi, bunu alnı açık göğsü dik şekilde hak etmesi her yere nasip olacak özellikler değil" ifadelerini kullandı.

Panorama 25 Aralık Müzesi'ndeki Ressam Feyhaman Duran tarafından 1930 yılından resmedilen Antep harbi kahramanlarından Nalbant Hasan Çavuş'a ait yağlı boya eserinin ziyarete açılışı ise eserin sunulmasına büyük katkı sunan Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Antep harbi kahramanlarından Nalbant Hasan Çavuş'a ait yağlı boya eseri hakkında

1938 yılında yurt gezileri kapsamında Gaziantep'e gelen Ressam Feyhaman Duran, 1938 yılının Eylül ayını Gaziantep'te geçirerek şehirden 10 resimle döndü. 6'sı manzara, 4'ü portre olan resimlerin yanı sıra sergide Nalbant Hasan Çavuş'a ait İstiklal madalyası vesikası, kama, rozet, İstiklal madalyası ve Hacı Halit Ağazade Sadık Koçak'a ait İstiklal madalyası beratı yer alıyor. Ankara Etnografya Müzesi'nde bulunan Nalbant Hasan Çavuş'a ait yağlı boya çalışması, 25 Aralık'tan itibaren Panorama 25 Aralık Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fotoğraflarla 25 Aralık Kutlamaları Her Şey Gaziantep İçin Sergisi

"Fotoğraflarla 25 Aralık Kutlamaları Her Şey Gaziantep İçin Sergisi", Gaziantep Kent Arşivi ve Panorama 25 Aralık Müzesi'nin ortak çalışmaları neticesinde hazırlandı. Sergide, kent arşivi koleksiyonunda bulunan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 40. yılına ait halkın coşkularını yansıtan fotoğraf ve video kayıtları yer alıyor.

25 Aralık Panorama Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu, "Bu fotoğrafların temel önceliği, Gaziantep Kent Arşivi'ne bağışlanmış fotoğraflardan oluşan bir sergi. Bu fotoğrafların büyük bölümü Gaziantep'in kurtuluşunun 40. yılına ait. Fotoğraflar, kıymetli fotoğrafçı Doğan Özüler tarafından çekilmiş" diye konuştu.