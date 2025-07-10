Gaziantep'te Turist Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Turist Yoğunluğu Artıyor

Gaziantep\'te Turist Yoğunluğu Artıyor
10.07.2025 10:31
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Gaziantep, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bu yaz 2 milyondan fazla turisti ağırladı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan, tarihi ve kültürel mirasıyla ilgi odağı haline gelen Gaziantep'te yaz dönemiyle birlikte turist yoğunluğu arttı.

2024'te 1,5 milyon konaklamalı olmak üzere 2 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gaziantep'te, 2025 yılında da turist yoğunluğu yaşanıyor. İnanç, kültür ve gastronomi merkezi bir şehir olmanın yanı sıra tarihi dokusu, yapıları, doğal güzellikleri ve müzeleriyle de turistlerin uğrak mekanı olan Gaziantep'te yaşanan turist yoğunluğu yüzleri güldürüyor.

Geçtiğimiz yıl son 20 yılın turist rekorunun kırıldığı Gaziantep'te bu yıl da turizmde yaşanan yoğunluk en çok esnafı mutlu ediyor. Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan, tarihi han, cami, hamam, bedesten, Almacı ve Bakırcılar Çarşısı gibi asırlık çarşıların yanı sıra geleneksel konaklarıyla, kalesi ve müzeleriyle, Kültür Yolu üzerinde bulunan kadim yapılarıyla ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaran Gaziantep'i günlük yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Sanayi ve ticaretinin yanı sıra kültürü, tarihi ve gastronomisiyle de göz dolduran Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, şehrin doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını ve zengin mutfağını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Önceki yıllarda turistlerin daha çok günübirlik uğrayıp tekrar döndüğü Gaziantep, bu yılda geçtiğimiz yıl gibi yatılı olarak konaklanan şehir olurken, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi kente ziyaretçi akını sürüyor.

Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük bölümü ise Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere kentteki diğer müzeleri ve tarihi mekanları ziyaret ediyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'te turizm alanında ciddi bir canlanmanın yaşandığını belirtti.

"Turizm hareketliliği her geçen gün artıyor"

Turizmde çok iyi bir yıl yaşadıklarını ifade eden Vali Çeber, "Gaziantep çok özel, çok güzel, tarihi, turistik, etnocoğrafya açısından çok zengin bir kent, muhteşem bir kültürü ve 8000 yıllık bir tarihi var. Almacı pazarı gibi çok bilindik mekanları var. Deprem sürecinde turizmde küçük bir kesinti olsa da, onun dışında belli bir potansiyelde olan turizm hareketliliği var. Bu potansiyel her geçen gün artıyor. Artmaya da devam edecek. Yıllar itibariyle deprem dönemini saymazsak yıllık olarak ortalama yüzde 15 sayılarında artan turizm hareketliliği var. Yabancı turistlerin sayısı da yüzde 30'a tekabül ediyor. Bu da bizim için özellikle çok önemlidir" dedi.

"Turist sayısı daha da artacak"

Vali Çeber, Uzak Doğu turistlerine yönelik çalışmaların artmasıyla kent turizmindeki hareketliliğinde daha da artacağına dikkat çekerek, "Son zamanlarda Uzak Doğudan gelen misafirlerimiz yoğunlaşınca, oraların büyükelçileri de bizleri ziyarete geldiler, onlarla da konuştuk. Turizm bölgesel her türlü gelişmeden etkilenen bir sektör. Özellikle Suriye'deki ve Irak'taki durumlar düzelmeye devam edince ve oralardaki durumlar daha iyiye gidince turizmde hareketlilik artıyor. Biz zaten her şeyimizle hazırız. Turist sayısı daha da artacak" diye konuştu.

"Turist sayımızda ve çarşılardaki hareketlilik devam edecek"

Gastronomi alanı başta olmak üzere kültürel mirasını sınır ötelerine kadar taşıyan Gaziantep'te bu yılda turizmde yaşanan yoğunluğun yüzleri güldürdüğünü söyleyen Vali Çeber, "Gaziantep bir gastronomi kenti ve insanlar özellikle gastronomi için geliyor ama geldiklerinde gördükleri tarihi, kültürel, etnocoğrafik durum, onları çok daha fazla etkiliyor. 108 tane coğrafi işaretli ürünümüzün olması, bunun dördünün Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescilli alması, aynı anda 5 antik kentinde kazıların da devam etmesi, Rum Kale gibi doğal güzellikleri, kale altındaki konaklar ve tarihi çarşılar gibi güzellikler, hiç yok olmayan, üst üste kurulmuş medeniyetlerin kenti olması herkesi çok cezbediyor. Dolayısıyla turist sayımızda ve çarşılarda gördüğümüz hareketlilik aynı şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye vizyonuyla bölge turizmde yükselecek"

Terörsüz Türkiye vizyonuyla Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde başlayacak turizm hamlesinden en çok yararlanacak şehrin Gaziantep olacağına dikkat çeken Vali Çeber, "Terörsüz Türkiye çalışmaları tüm ülkede olduğu gibi özellikle de bu bölgede etkisini şimdiden göstermeye başladı. Zaten Gaziantep'imiz hiçbir güvenlik problemi olmayan bir kentimiz. Terörsüz Türkiye süreci bu anlamda meyvelerini vermeye başladı. Hem şehrimizi ziyarete gelenlerle yaptığımız sohbetlerde bunun etkilerini görüyoruz hem de turist sayılarındaki artışta bunu görüyoruz. Fakat biliyoruz ki bizden daha çok bunun etkilerini Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari gibi daha doğuya gidildikçe, birbirinden güzel olan illerimiz çok daha fazla bunun etkisini görüyor. İnşallah bu iradeyle, bu çalışmayla ve bu gayretle terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında, bundan ilk olumlu etkilenecek sektörlerin başında turizm geliyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Turist Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika

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