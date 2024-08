Yerel

Gaziosmanpaşa'da 715 bağımsız birim kura çekimi sonucunda hak sahipleriyle buluştu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Vatandaşlarımızın karşılaştığı zorluklara nefes olmak istiyoruz"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle devam eden Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi neticesinde yapılan 715 bağımsız birim kura çekimi sonucunda hak sahipleriyle buluştu. Kura çekiminde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe "Ailelerimizin evlerinden başlayarak Gaziosmanpaşa'nın her sokağına, her mahallesine hizmet getirmeyi hedefliyoruz. Gaziosmanpaşa'da bütün vatandaşlarımızın karşılaştığı zorluklara nefes olmak istiyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa'da yıllardır çözüme ulaşması beklenen ve yapımı gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi neticesinde yapılan depreme dayanıklı evler, kura çekimi sonucunda hak sahipleriyle buluştu. Kura çekimine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ali Kurt, çeşitli ilçelerin belediye başkanları ve birçok hak sahibi katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle devam eden projenin birinci etabında bulunan 3 blok 150 daireden oluşan evlerin ilk teslimleri 2 Eylül'de başlayacak. Haliç'in huzurlu manzarasına karşı konumlanan yapı, 8 blok, 687 konut, 28 ticari birim olmak üzere 715 bağımsız birimden oluşuyor. Her ihtiyaca uygun şekilde planlanan dairelerin büyüklükleri, 46 metrekare ile 168 metrekare arasında değişiyor. 7 bin 500 metrekare yeşil alana sahip We Haliç'te merkezi konum, kolay ulaşım, kapalı otopark, fitness salonları, yüzme havuzları, çocuk oyun parkı ve sosyal alanlar gibi farklı imkanlar bulunuyor.

2016 yılında yapımına başlanan ancak sorunlar nedeniyle yapımı durma noktasına gelen projenin bulunduğu bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilip Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne devredilmişti. 2018 yılında Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi'ne KİPTAŞ dahil oldu. KİPTAŞ yeni yönetimi ilk olarak yeterli ödenek olmamasına rağmen, saha güvenliğini sağlayarak iş programı hazırladı. Saha uygulamalarının önünü açmak için üniversitelerle iş birliği sağlandı. Raporlar doğrultusunda güvenli bir proje inşa edebilmek için 2 bloğun yeri değiştirildi, 1 blok ise iptal edildi. Tüm siyasi partilerle yapılan görüşmeler sonucunda projenin tamamlanabilmesi için gereken ek ödenek ve süre uzatımı kararı, 2023 yılının ocak ayındaki İBB Meclisi'nde oy birliği ile alındı.

"Eylül ayı itibariyle ilk teslimlerine başlayacaklar"

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ve Kiptaş Ali Kurt'un ekibi ile beraber yaptıkları çalışmalarla bugün kuraları çekiyoruz. Eylül ayı itibariyle ilk teslimlerine başlayacaklar. Sizleri huzurlu yuvalarınıza kavuşturmayı istiyoruz. Bugün 718 bağımsız birim olan yani 687'si konut 28'i ticari birimi toparlamak üzereyiz" dedi.

Gaziosmanpaşa'da yapılan çalışmalardan bahseden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa çok değerli bir ilçe olmasına rağmen çok uzun süredir vatandaşından kopuk 2019'a kadar hizmet almakta ötelenen geride kalan bir ilçe oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde Gaziosmanpaşa'da 5 senede 4 kreş, 1 öğrenci yurdu, 1 stad ve yaşam merkezi olmak üzere ilçemize birçok yatırım yaptığı için kendisine burada teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın karşılaştığı zorluklara nefes olmak istiyoruz"

Gaziosmanpaşa'nın her sokağına, her mahallesine hizmet getirmeyi hedeflediğini anlatan Bahçetepe, "Ailelerimiz evlatları yetişsin diye çok büyük mücadele veriyor. Biz de bu ailelerin mücadelesine nefes olmak istiyoruz. İnsanı duyan, gören, hisseden yönetim anlayışı bizim öncelikli temel prensibimiz olarak devam ediyor. Ailelerimizin evlerinden başlayarak Gaziosmanpaşa'nın her sokağına, her mahallesine hizmet getirmeyi hedefliyoruz. Gaziosmanpaşa'da bütün vatandaşlarımızın karşılaştığı zorluklara nefes olmak istiyoruz. Belediyemiz bünyesinde özellikle kadınlarımız için ilk defa ücretsiz diyetisyen hizmeti başlattık. Meme kanseri tarama testleri yapıyoruz. Küçükköy'de emekli evi için temel attık. Çok yakın zamanda iki tane yuvamız Gaziosmanpaşa'yı hayata geçiriyoruz. Kent lokantalarında 4 çeşit yemeği 40 TL'ye ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Uzun süren projenin kangren haline dönüştüğünü belirten Başkan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa'da 1980 öncesi 12 bin bina var. 1980 ve 2000 yılları arasında 8 bin bina var. 2000 bin öncesi yaklaşık 20 bin bina stokuna sahibiz. Çok uzun süredir kangren haline dönüşen Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hayata geçmesi çok değerlidir. Bu mağduriyetin giderilmesinde projenin tamamlanmasında belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'na KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a, büyükşehrin mühendislerine çok teşekkür ediyorum. Hak sahiplerine yeni yuvalarından sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" açıklamasında bulundu.