Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Göreve Başladı

Yerel

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Gelibolu Belediye Başkanı olarak seçilen AK Parti'li Ali Kamil Soyuak, mazbatasını devralmasının ardından makam koltuğuna oturdu. Belediye hizmet binası önünde vatandaşlara seslenen Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, "Bugün bir tarih. Yalnızca Gelibolu'da değil. Yalnızca yarımada da değil. Bunu not edin. Çanakkale'de bugün bir tarih. Artık her şey dün gibi olmayacak. Bugün başka olacak. Size söz veriyorum. Göreceksiniz. Artık insan odaklı belediyeciliğin nasıl olacağının sözünü veriyorum" dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Ali Kamil Soayuak, mazbatasını alarak görevine başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Gelibolu Belediye Başkanı olarak seçilen Soyuak, Gelibolu Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Mazbata törenine AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, partililer ve vatandaşlar katıldı. Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal alkışlar eşliğinde mazbatalarını teslim aldı.

Daha sonra davullar eşliğinde yürüyerek, Gelibolu Belediyesi'ne geçildi. Belediye hizmet binası önünde vatandaşlara seslenen Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, "Bir hayalim vardı, güzel bir Gelibolu inşa etmek. Bir hayalimiz vardı çocuklarımızın geleceğini inşa etmek, o gün bugün. Birlikteliğimizin, beraberliğimizin, yolda yürüyüşümüzün yorgunluğu vardı, yorgunluğumuzun dindiği gün vardı, o gün bugün. Bir yürek olmanın, beraber olmanın keyfini süreceğimiz gün vardı, o gün bugün. Bize destek verdiniz, 6 boyunca beraber yollarda yürüdük. İnsanların dertleriyle dertlendik. Beraber ağladık, beraber üzüldük. Beraber sevindik. Bir yürek olduk. Sizlerden Allah razı olsun. Bu yolda beraber yürümüş olmanın mutluluğunu, huzurunu, keyfini sizlerle beraber olmuş olmanın mutluluğunu yaşamış olmak her adama nasip olmaz. Bakın bugün bir tarih. Yalnızca Gelibolu'da değil. Yalnızca yarımada da değil. Bunu not edin. Çanakkale'de bugün bir tarih. Artık her şey dün gibi olmayacak. Bugün başka olacak. Size söz veriyorum. Göreceksiniz. Artık insan odaklı belediyeciliğin nasıl olacağının sözünü veriyorum. Size söz veriyorum. Bu kapı herkese açık olacak. Kapımız herkese açık olacak. Kapımızı çalan herkese, 'Sizin için ne yapabiliriz?' diyebileceğimiz, güze, samimi, içten görüşü olan bir belediye başkanı olacağıma size söz veriyorum. Artık Gelibolu'dan gurur duyacağımız, artık Biga'yı kıskandığımız, Çan'ı kıskandığımız, Lapseki'yi kıskandığımız değil, artık Çanakkale'nin kıskandığı bir Gelibolu olacağımıza size söz veriyorum. Ama yalnızca benle olmayacak. Yalnızca bir adam hiçbir şey. Siz her şey, hep beraber, bir beraber yumruk olarak, beraber yürek olarak, beraber her taşın altına elimizi sokarak, bu yükün altından kalkacağız. Size söz veriyorum" dedi.

Ardından konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise, "Bugün gerçekten çok keyifli bir gün. Çok güzel bir gün. Havada zaten o günün bugün olduğunu müjdeliyor. Gelibolular Gazi Süleyman Paşa'nın torunları. Gelibolular Piri Reis'in torunları. Böyle bir güzel görevi, Kadir Gecesi'nde böyle güzel, böyle anlamlı bir günde el değiştiriyor olması da gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Hani başarılı insanlara 'Kadir Gecesi mi doğdun?' derler ya Bizim Doktor Kamil'de Kadir Gecesi doğmuş. Bu bir azmin zaferi. Bu bir başarı öyküsü. Çünkü bir çok yerde üzülürken, Gelibolu gibi CHP'nin kalesi kabul edilen, ki ben cümleyi asla kabul etmedim. Gelibolu tarihi boyunca hep demokrat bir yerdi. Gelibolu bir sancaktır. Alınmış olması gerçekten bir azmin zaferidir. Bugünden sonra her şey çok farklı olacak. Çünkü Gelibolu bugün iki şeyle tanıştı. Bir, kuruluş temelleri 1994'te liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı olmasıyla atılan bir partiye kavuştu Gelibolu. AK Parti bir belediyecilik örgütüdür. İki, AK Parti belediyeciliği ile tanışırken aynı anda Evreşe gibi bir köyde başarı öyküsü yaparak, orayı bir şehir yapan, bir merkez yapan bir adamla, Doktor Ali Kamil Soyuak'la tanıştı. Bu ikisinin bir araya gelmesi Gelibolu'yu tekrar ismiyle anılır yer haline getirecektir. Bugün burada bunun taahhüdünü veriyorum. Sadece propagandasını yapmıyorum. Biliyorum ve görüyorum ki önümüzde ki dönem Gelibolu'nun şahlanış dönemi olacak. Önümüzdeki dönem Gelibolu'nun turizm dönemi olacak. Önümüzdeki dönem Gelibolu'nun hizmet dönemi olacak. Kadir Gecesi hürmetine hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, partisinin belediye meclis üyelerine mazbatalarını verdi. Ardından belediye meclis üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Başkanlık makamına geçen Başkan Soyuak'ı belediye personeli karşıladı. Personelle tokalaşan Başkan Soyuak, tebrikleri kabul etti. Daha sonra makam koltuğuna oturdu. - ÇANAKKALE