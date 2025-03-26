Gemlik'te Deprem Risk Haritası Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Gemlik'te Deprem Risk Haritası Projesi Başlatıldı

Gemlik\'te Deprem Risk Haritası Projesi Başlatıldı

Gemlik Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dijital Zemin ve Risk Haritası Oluşturma Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Proje, Gemlik ve çevresindeki alanların deprem riskine karşı daha güvenli hale getirilmesini hedefliyor.

26.03.2025 23:35  Güncelleme: 23:43
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Gemlik Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dijital Zemin ve Risk Haritası Oluşturma Projesi'nin lansmanı, Eski Diş Hastanesi önünde gerçekleştirildi.

Programa, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, muhtarlar, sivil ve meslek kuruluşu temsilcileri ile Gemlikliler katıldı. Proje çerçevesinde, Gemlik ve çevresindeki alanlarda yapılacak çalışmalar arasında detaylı zemin haritalarının çıkarılması, zemin sınıfının belirlenmesi, sıvılaşma riski olan bölgelerin tespit edilmesi ve yumuşak zemin özelliklerine sahip alanların belirlenmesi yer alıyor. Ayrıca, heyelan riski taşıyan bölgeler de tespit edilerek, sahaya özgü deprem analizleri yapılacak. Bu analizler ile alana gelecek ivme değerleri hesaplanacak ve AFAD verileriyle kıyaslanacak. Deprem simülasyonlarıyla oluşabilecek hasar durumu belirlenip, alınması gereken önlemler ve kentsel dönüşüm için yol haritası oluşturulacak. Bu harita, yapılaşma, yerinde dönüşüm ve yerinde güçlendirme gibi başlıkları kapsayacak. Ayrıca, projeyle birlikte belediyelere yönelik yazılım geliştirilmesi ve vatandaşlar için ada parsel bilgisiyle bilgilendirme yapacak bir portal oluşturulması da planlanıyor. Projenin amacı, Gemlik ve çevresindeki alanların deprem riskine karşı daha bilinçli ve güvenli hale getirilmesi.

Depremde en riskli noktalar belirleniyor

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı, deprem riskine karşı yürütülen çalışmaları aktardı. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde yapılan araştırmalarla büyük yıkımların nedenleri ve depremin 11 ili nasıl etkilediği üzerine incelemeler yapıldığını belirten Prof. Dr. Avcı, Bursa'da da depreme dirençli binalar inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Avcı, Bursa'da özellikle Yıldırım, Osmangazi ve Gemlik ilçelerinin mikro bölgeleme haritalarının hazır olduğunu, bu haritalarla sıvılaşma riski ve yumuşak zemin özelliklerinin belirlenerek, deprem anında müdahale edilmesi gereken alanların tespit edileceğini söyledi. Gemlik'in depreme yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu belirten Avcı, Gemlik'te yapılacak ilk çalışmaların, detaylı zemin haritalarını oluşturmak ve deprem anında en riskli bölgeleri belirlemek olduğunu söyledi. Ayrıca, bu verilerle kentsel dönüşüm sürecinin şekillendirileceği, hasar gören binaların yerinde dönüşüm veya yeniden inşa edileceği ifade edildi.

"Gemlik'i bilimsel temeller üzerine yeniden inşa ediyoruz"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, şehrin yeniden inşası için bilimsel verilere dayalı bir yol haritası oluşturduklarını belirtti. Gemlik'in karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin barınma ve güvenli yapılaşma olduğunu vurgulayan Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Teknik Üniversitesi ile sağladıkları işbirliği sayesinde bu sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Gemlik'in yeniden inşası için yapılan çalışmalarda, Topçular Mahallesi'ndeki istinat duvarı çöküşü gibi örneklerin incelendiğini belirten Başkan Deviren, Gemlik'teki mevcut yapıların yüzde 48'inin ruhsatsız olduğunu ve kaçak yapılaşmaya karşı sert önlemler alacaklarını ifade etti. Ayrıca, Gemlik'in tarihi ve kültürel zenginliklerini yeniden canlandıracaklarını belirten Deviren, "Gemlik'i bilimsel veriler ışığında, halkımızla birlikte depreme dayanıklı hale getireceğiz" dedi.

Gemlik'in sağlıklı bir şekilde büyümesi için birlikte hareket ettikleri Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi ve Teknik Üniversitesi'ne teşekkür eden Deviren, Gemlik'i daha yaşanabilir bir şehir haline getireceklerine olan inancını yineledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'te Deprem Risk Haritası Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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