Gençlere yönelik afet desteği için 70 milyon liralık proje çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Gençlere yönelik afet desteği için 70 milyon liralık proje çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, geçen yıl meydana gelen depremden zarar gören gençlere yönelik proje hazırlayacak Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Kulüpleri için 70 milyon liralık proje teklif çağrısına çıkıldığını duyurdu.

29.08.2024 10:56
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen afetten zarar gören gençlere yönelik proje hazırlayacak Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Kulüpleri için 70 milyon Liralık proje teklif çağrısına çıkıldığını duyurdu. Bakan Bak, proje desteğiyle depremden etkilenen illerde yaşamını sürdüren gençlerin sosyal, toplumsal, kültürel ve sportif alanlarda katılımını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören gençlere yönelik olarak hazırlanan "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı" proje teklif çağrısına çıkıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na 70 milyon lira proje desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Gençlere yönelik proje hazırlayacak Türkiye genelindeki tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Kulüpleri için proje çağrısının bugün itibariyle başladığını duyuran Bakan Bak, başvuruların 14 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar alınacağını kaydetti.

Bakan Bak, "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı" konulu proje desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca planlanan proje desteği ile afetin etkilerinin azaltılması ve gençlerin sosyal, toplumsal, kültürel ve sportif alanlarda katılımının artırılmasını amaçlıyoruz. Bu programla depremden etkilenen 11 ilde yaşamını sürdüren gençlerimizin afetin etkileriyle baş etmede güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bölgede gençler açısından öncelikli ihtiyaçlar olarak belirlenen temalar çerçevesinde STK'lar ve Spor Kulüplerinden gelecek proje tekliflerine destek vereceğiz. Teklif edilecek projelerin, gençlere yol gösterici ve güçlendirici deneyim imkanı sunmasını, gençlerin potansiyellerini ortaya koyarak güçlü bir sivil katılım duygusu kazandırmasını umut ediyoruz" dedi.

Proje başvuru şartları

Bakanlığa teklif edilen projelerin uygulama süresi en az 4, en fazla 10 ay olabilecek. Programın öncelikli hedef kitlesi, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden doğrudan etkilenen illerde yaşayan 14-29 yaş aralığındaki gençlerden oluşacak.

Program, örgün eğitimden ayrılan, herhangi bir engeli bulunan, tek ebeveyni olan, düşük gelirli hanelerde yaşayan, temel hizmetlere erişimde sorun yaşayan dezavantajlı gençleri önceleyecek.

Başvuracak kuruluşlar uygulama illeri arasında ve farklı illerden olmak şartıyla en fazla 2 proje teklifi sunabilecek.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yapılan tespitlere göre; afete hazır bulunuşluk çalışmaları, psiko-sosyal destek hizmetleri, bağımlılıkla mücadele, sosyal uyumun desteklenmesi, genç girişimciliğin teşvik edilmesi, inovasyon çalışmalarının desteklenmesi gibi konu başlıklarının desteklenecek projelerde öncelikle aranan temalar arasında yer alması planlanıyor.

Program çerçevesinde 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak projeler kabul edilecek, başvurular Türkiye genelindeki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Spor Kulüplerine açık halde olacak.

Başvuracak kurumların şube veya temsilcilikleri varsa, bu şube ve temsilciliklerden proje başvurusu kabul edilmeyecek. Bu özellikteki kuruluşların proje başvurularının genel merkezleri üzerinden yapılması şartı aranacak.

Başvurular, Bakanlık Proje Destek Sistemi olan, pds.gsb.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Ön ve içerik değerlendirmesi sonucu 50 puan ve üstü olan projeler Değerlendirme Komisyonunca sonuçlandırılarak ilan edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlere yönelik afet desteği için 70 milyon liralık proje çağrısı - Son Dakika

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