Gezi Davası'nda Verilen Cezalar Trabzon'da Protesto Edildi - Son Dakika

ESRA NUR PERVAN

Sendikalar ve emek örgütleri, Gezi Davası'ndan çıkan mahkumiyetlere Trabzon'da ortak tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Hem 2014 yılında hem de 2019 yılında açılan davalarda tüm yargılananlar beraat etmesine rağmen siyasi iktidarın dayatması ile oluşturulan kurgu iddianamelerle yeni bir dava yarattılar" denildi.

Emek ve Demokrasi Platformu ile Eğitim-İş, Gezi Parkı Davası'nda dün verilen kararları, Trabzon Meydan'da protesto etti. Açıklamaya; CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, Türk Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açıklamada, 'Gezi halktır halk kazanacak', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Her yer gezi her yer direniş', 'Gezi halktır yargılanamaz' sloganları atıldı.

"KARDEŞLİĞİ TEMEL ALAN TOPLUMSAL DİRENİŞE İMZA ATTILAR"

Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Engin Nur'un okuduğu açıklama şöyle:

"Dün Çağlayan Adliyesinden çıkan Gezi davası kararı ile adalet bir kez daha katledilmiş, ülke tarihine kapkara bir sayfa daha eklenmiştir. Her şey 2013 yılının bir bahar günü 'üç, beş ağaç' ile başlamıştı. Ancak İstanbul'un son yeşil alanlarından birisinin daha betonlaştırılmasına karşı çıkanlara reva görülen amansız şiddete duyulan tepki milyonların eşitlik, özgürlük ve demokrasi talebi ile birleşerek o ağaçların yeşeren dalları gibi kısa sürede tüm ülkeyi sarıp sarmaladı. Demokrasiye, adalete, özgürlüğe susamış her yaştan, her kimlikten, her düşünceden, her inançtan, her meslekten milyonlar dayanışmayı, karşılıklı saygı ve sevgiyi, kardeşliği temel alan bir toplumsal direnişe, Gezi'ye imza attılar.

"SİYASİ İKTİDARIN DAYATMASI İLE OLUŞTURULAN KURGU İDDİANAMELERLE YENİ BİR DAVA YARATTILAR"

Gezi, kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, ayrımcılıktan beslenenler için elbette ki en büyük tehditti. Bunun için İstanbul'un son yeşil alanlarından birine sahip çıkmak için vatandaşlık görevini yapanların şahsında Gezi'nin değerlerini hedef almaktan vazgeçmediler. Bitmeyen bir nefret silsilesi yarattılar. Hem 2014 yılında hem de 2019 yılında açılan davalarda tüm yargılananlar beraat etmesine rağmen siyasi iktidarın dayatması ile oluşturulan kurgu iddianamelerle yeni bir dava yarattılar. Bugüne kadar 20 hakimin değiştiği davayı Gezi'den, Gezi'nin değerlerinden intikam alma aracına dönüştürdüler.

"GEZİ HEPİMİZE BASKININ KARŞISINDA OMUZ OMUZA VERMENİN GÜCÜNÜ GÖSTERMİŞTİR"

Hiçbir lekeleme çabası, hiçbir hukuksuz karar bu gerçeği değiştirmeye yetmeyecektir. Emek ve Demokrasi Platformu olarak, tamamen kurgu iddianamelere milyonların direnişi Gezi'yi lekelemeye dayanan, kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı şiddetine karşı kullanılan maskeyi, deniz gözlüğünü, sargı bezini delil sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Gezi hepimize baskılar, zorluklar karşısında dayanışmanın, birbirimize kenetlenmenin, omuz omuza vermenin gücünü göstermiştir. Gün Gezi'nin değerlerine daha sıkı sarılmanın günüdür. Gün Gezi'de kaybettiğimiz canlarımızın, gençlerimizin anısına sahip çıkma günüdür. Gün ülkede egemen hale getirilmeye çalışılan hukuksuzluğa, zorbalığa karşı, 1 Mayıs'ta alanları doldurma günüdür."

"ONLAR KORKUDAN ÖNÜNE BAKACAKLAR BİZ İSE BAŞIMIZI KALDIRIP İLERİ BAKACAĞIZ"

Gezi Parkı mücadelesinde ön sıralarda yer alan İhsan Hacıbektaşoğlu ise, "Gezi bu topraklara eşitlik, kardeşlik ve özgür yaşamı mayaladı" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün Çağlayan adliyesinde bir hukuk skandalı yaşandı düşünün yargıçlar yargılananların yüzüne bakamadı kafalarını önlerine eğdiler. Çünkü biliyorlardı ki aslında ortada yargılanacak bir şey yoktu. Ortada hukuk yoktu çünkü biliyorlardı ki yapılan suçlamalar ve verilecek olan ceza sarayda yapılmış ve önlerine koyulmuştu. Yargılananlar yargılayanlara hele kaldırın kafanızı gözümüzün içine bakın demiştir. Kaldıramadılar çünkü onlar zalimliği temsil ediyorlardı, çünkü onlar karanlığı temsil ediyorlardı. Biz Trabzon'da ilk günden 25 bin kişi sokakları doldurduk her gün gezi ile beraberdik. Çünkü Gezi Sokaklı vadisinde direnişti, Tonya'da direnişti çünkü Gezi balıkçıların yaptığı direnişti. Gezi, Fındıklıydı, Gezi Hopa'ydı, Artvin'di. Gezi bütün bunların toplamıydı ve gezi bu coğrafya da pir sultanların şeyh Bedrettinlerin Nazımların ekmiş olduğu tohumdu, ortakça yaşamaktı, birlikte yaşamaktı. Eşitlikti kardeşliktir tüm bunların toplamıydı Gezi, bundan korktular geziden korkmalarının nedeni budur. Ama Gezi bu toprakları mayaladı, eşitlik kardeşlik ve ortakça yaşam inancını mayaladı. Korkuları budur. Onlar korkudan önüne bakacaklar biz ise başımızı kaldırıp ileri bakacağız. Özgürlük diyeceğiz kardeşlik diyeceğiz eşitlik diyeceğiz."