Gezi Olayları Şehidi Ali İsmail Korkmaz Anıldı

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(ESKİŞEHİR) - Gezi olayları sırasında dövülerek öldürülen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 11'inci yıl dönümünde dövüldüğü yerde anıldı. Anne Emel Korkmaz, "Burada Ali'nin darbına şahit olanların vicdanları rahat mı? Vicdanlarına hesap verebiliyorlar mı? İçleri acımıyor mu" dedi. KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Sertaç Durdu da "Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı hep birlikte kuracağız. Katillerden ve talimatı verenlerden hesap sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Anma törenine Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz ve ağabeyi Gürkan Korkmaz da katıldı.

Gezi Olayları sırasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından basın açıklamasını KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Sertaç Durdu yaptı. Durdu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Direnişi'nin, Ali İsmail ve arkadaşlarının katledilmesinin 11. yılındayız. Başta Ali İsmail Korkmaz olmak üzere gezide kaybettiğimiz Etem Sarısülük'ü, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Abdullah Cömert'i, Medeni Yıldırımı'ı, Ahmet Atakan'ı Hasan Ferit Gedik'i ve Berkin Elvan'ı saygıyla anıyoruz. Onlara sözümüz var onların hayal ettiği güzel günler gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Gezi umut olmaya devam ediyor"

Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın yaşamını yitirmesine sebep olan vahşetin yaşandığı sokaktayız. 11 yıl önce bir fırında çalışanlarla birlikte, insanların yaşamını korumakla görevli olan polisler daha 19 yaşında bir genci katlettiler bu sokakta. 11 yıldır hala adalet yok, 11 yıldır hala bir özür yok. Tam tersine suçlamalarla, cezalandırmalarla Gezi katliamlarını ve büyük direnişi halkın gözünden kaçırabileceklerini, toplumun hafızasından silebileceklerini planlıyorlar. Oysa onlar ceza verdikçe Gezi daha da büyüyor, onlar yalanlarıyla toplumu kandırmaya çalıştıkça Gezi umut olmaya devam ediyor.

"Dün boyun eğmedik, bugün de boyun eğmeyeceğiz"

Cezalandırmalarla, baskılarla Gezi'de katledilenleri unutturamazsınız. Gezi Direnişi ve bu direnişin parçası olmuş herkes bu tarih karşısında ve toplum vicdanında tertemiz ve lekesizdir. Siyasi iktidarın arkadaşlarımız ve Taksim dayanışması nezdinde cezalandırmak istediği Gezi Direnişi olduğu kadar, parkına, şehrine, doğasına, tarihine sahip çıkan duyarlı halk kitleleridir. İktidar zorbalığına dün boyun eğmedik, bugün de boyun eğmeyeceğiz. Gezi Direnişi'ni, Gezi Davası'nda ceza alan arkadaşlarımızı, uğruna bedeller ödediğimiz değerlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz.

"Katillerden ve talimatı verenlerden hesap sormaya devam edeceğiz"

Saraylar saltanatlar çöker kan susar bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler... Şiirler doğacak kıvamda yine duygular yeniden yağacak kıvamda. ve yürek, imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Ne kırlarda direnen çiçekler ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek! Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı hep birlikte kuracağız. Katillerden ve talimatı verenlerden hesap sormaya devam edeceğiz."

"Buraya gelmek o kadar çok canımı yakıyor ki"

Daha sonra söz alan Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, "Buraya gelmek o kadar çok canımı yakıyor ki. Ben beş sene gelemedim. Geldikten sonra hep şunu dedim, keşke hiç gelmeseydim ve Ali'nin ulu orta bir yerde darp edildiğine şahit olmasaydım. Burada Ali'nin darbına şahit olanların vicdanları rahat mı? Vicdanlarına hesap verebiliyorlar mı? İçleri acımıyor mu? Buraya her geldiğimde Ali'nin 'vurmayın' dediği cümleleri aklıma geliyor. Görüntüleri izleyemedim ama hep bunları söylemiş. Ali 38 gün direndi. Şu an aramızda yok ama yüzlerce, binlerce Ali İsmail var. Ali İsmail'e sahip çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Şahap Korkmaz, "Hepinize teşekkür ediyoruz oğlumuzu unutmadığınız için, unutturmadığınız için. Katilleri ve onları destekleyenleri lanetliyorum. Bu nokta onlarca pencereden görünüyor. O olayı görüp de susana yazıklar olsun diyorum. O insanda kan yok demektir" şeklinde konuştu.

Ali İsmail'in ağabeyi Gürkan Korkmaz ise "Ayakta durabiliyoruz arkamızda sizler gibi milyonların olduğunu bilmemizden. Bize güç veriyorsunuz. Ali İsmail'in adını yaşatma mücadelemize bize sonsuz destek veriyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız" diye konuştu.