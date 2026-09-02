GÖKBEY Emniyet Envanterinde: Yerli Helikopter Güç Katıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine alınmasına ilişkin, "Emniyet Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileriye taşıyacak olan GÖKBEY; devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine ilk kez katılması dolayısıyla TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde teslimat töreni gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.

"Bu iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii dönüşümünün temelinde güçlü bir bağımsızlık iradesinin bulunduğunu belirterek, "Bir milletin sahip olduğu kabiliyet kadar o kabiliyeti harekete geçirecek siyasi irade hayati önem taşımaktadır. İrade olmazsa idare bir şey yapamaz. Yıllarca bu memleketin idaresi bu iradeden yoksundu. Bugün hamdolsun Türkiye'nin savunma sanayiinde şahlanışını görüyorsak bunun ardında dimdik duran bir irade vardır ve bu iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Son çeyrek asırda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümün özeti şudur; devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, Mavi Vatan'ı kendi imkanlarımızla koruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır"

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde bulunan hava araçlarına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Bir ülkenin gerçek gücü; o ülkenin yetiştirdiği insan aklında, üreten ellerinde, geliştirdiği teknolojide ve daha iyisini başarabileceğine duyduğu özgüvende saklıdır. Teknolojiyi satın alabilirsiniz. Fakat teknolojiyi üreten aklı satın alamazsınız. Emniyet Genel Müdürlüğümüz Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır. Bu güçlü hava filosu; terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, keşif ve gözetlemeden afet ve acil durum görevlerine kadar geniş bir alanda güvenlik güçlerimizin harekat ve müdahale kabiliyetini arttırmaktadır" diye konuştu.

"Emniyet Teşkilatımız için toplam 18 adet T625 GÖKBEY helikopteri bugün itibarıyla teslim alınmaya başlanıyor"

Çiftçi, 6 pilot ile 4 helikopter teknisyeninin GÖKBEY helikopterine yönelik eğitimlerinin TUSAŞ bünyesinde sürdürdüğünü ifade ederek, "Emniyet Teşkilatımız için toplam 18 adet T625 GÖKBEY helikopteri bugün itibarıyla teslim alınmaya başlanıyor. Bunlardan ilk GÖKBEY teslimata hazır hale gelmiştir. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 adet T129 Atak, 5 adet T70 helikopter ve 1 adet Aksungur operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katılmıştır. Teknolojik kapasitemizi nitelikli ve yetişmiş insan kaynağıyla da güçlendiriyoruz. Bu anlayışla 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz GÖKBEY'in intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"GÖKBEY, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır"

GÖKBEY'in Emniyet Teşkilatının sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracağını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bir afet anında vatandaşımıza süratle ulaşmak, terörle mücadelede güvenlik güçlerimize dakika üstünlüğü kazandırmak, operasyon sahasını anlık olarak takip etmek ve en zorlu coğrafyalarda devletimizin imkanlarını milletimizle buluşturmak sahip olduğumuz teknolojik kabiliyetin saha gerçekliğindeki karşılığıdır. Çünkü devletin kudreti, milletin hayatına huzur ve güvenlik olarak yansıdığı ölçüde anlam kazanır. GÖKBEY'İ de bu anlayışın güçlü bir eseri olarak görüyoruz. Emniyet Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileriye taşıyacak olan GÖKBEY; devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır. Yerli ve milli savunma sanayiinde kazandığımız her yeni kabiliyet de yeni güvenlik mimarimizi ve önleyici güvenlik anlayışımızı daha güçlü hale getirmektedir."

"Başkanlığımızın yürüttüğü bin 486 projenin 336'sı doğrudan İçişleri Bakanlığımızın bağlı kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak yürütülüyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiinde teslimatların süreklilik kazandığını belirterek, "Platformlardan mühimmatlara, elektronik sistemlerden yazılımlara kadar üretimin ve teslimatın süreklilik kazandığı bir dönemdeyiz. Bir taraftan yeni sistemler geliştiriyor, diğer taraftan seri üretimi sürdürüyor; teslim ettiğimiz sistemlerin bakımını, idamesini, modernizasyonunu ve yeni konfigürasyonlarını yönetiyoruz. Bugün Başkanlığımızın yürüttüğü bin 486 projenin 336'sı doğrudan İçişleri Bakanlığımızın bağlı kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak yürütülüyor. Bu rakam tek başına aramızdaki iş birliğinin ulaştığı ölçeği göstermeye yeterlidir" şeklinde konuştu.

"GÖKBEY helikopterimiz, 3 bin saatlik uçuş testiyle yüksek bir teknik olgunluk seviyesine ulaştı"

GÖKBEY ve onu takip eden milli helikopter projelerinde 200'ün üzerinde yerli firmanın görev yaptığını aktaran Savunma Sanayii Başkanı Görgün, şu ifadelere yer verdi:

"GÖKBEY'in gelişim süreci, ülkemizin özgün bir genel maksat helikopterine sahip olma vizyonuyla başladı. TUSAŞ mühendislerimizin emeğiyle şekillenen T625, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle GÖKBEY adını alan helikopterimiz, bugüne kadar tamamlanan yaklaşık 3 bin saatlik uçuş testiyle yüksek bir teknik olgunluk seviyesine ulaştı. Bugün GÖKBEY ve onu takip eden milli helikopter projelerimiz kapsamında iki yüzün üzerinde yerli firmamız çalışıyor. Ana yüklenicimizden alt yüklenicilerimize, KOBİ'lerimizden araştırma kuruluşlarımıza kadar uzanan bu yapı; ülkemize kalıcı yetkinlikler kazandırıyor. Seri üretim kapasitesi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik konfigürasyonları, bakım ve lojistik destek altyapısıyla GÖKBEY'i güçlü bir platform ailesi olarak geleceğe taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere farklı sivil kullanıcılarımızın da GÖKBEY ile buluşturmayı hedefliyoruz."

"Helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doların üzerinde"

Helikopter ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması sayesinde 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçildiğini hatırlatan Görgün, "Tüm kullanıcılarımız dikkate alındığında bugüne kadar 39 adet T70, 8 adet GÖKBEY ve 80 adet ATAK helikopterini ihtiyaç makamlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanında 12 ATAK helikopterimizi dost ve müttefik ülkelere ihraç ettik. Helikopter ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla karşılayarak 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçtik. Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doların üzerinde. Bu rakamlar sadece helikopter projeleri sayesinde ülkemizde kalmasını sağladığımız miktar. Asıl kazanım ise; bir zamanlar yurt dışından hazır almak zorunda olduğumuz platformları bugün tasarlayan, geliştiren, üreten, modernize eden ve başka ülkelere ihraç eden bir sanayi yapısına sahip olmamızdır" açıklamasında bulundu.

"23 yıl önce yaklaşık 7,4 milyar dolar olan proje hacmimiz bugün 100 milyar doların üzerine çıktı"

Görgün, teslim edilen helikopterin toplamda 8inci GÖKBEY, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ise ilk GÖKBEY helikopteri olduğunu altını çizerek, "2003 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığımız çoğunluğu yurt dışı temin projesi olan 62 proje yürütüyordu. Bugün Savunma Sanayii Başkanlığımız bin 486 projeyi eş zamanlı olarak yürütüyor. 23 yıl önce yaklaşık 7,4 milyar dolar olan proje hacmimiz bugün 100 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayiimizde yerlilik oranımız ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 80'in üzerine yükseldi. Bugün toplamda sekizinci GÖKBEY'imizi, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ise ilk GÖKBEY helikopterini hizmete sunuyoruz. Planlanan takvim doğrultusunda ikinci helikopterimizi de kısa süre içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine kazandıracağız. Takip eden teslimatlarla Emniyet Teşkilatımızın GÖKBEY filosunu kademeli olarak büyütecek; kullanıcı ihtiyaçlarına göre belirlenecek sistem ve ekipmanlarla platformun etkinliğini daha da artıracağız" ifadelerine yerdi.

"GÖKBEY, Türkiye'de ilk defa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından sivil sertifikasyonunu alan ilk helikopterimiz oldu

GÖKBEY'in seri üretim teslimatlarının hızla devam etmesini temenni eden TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "GÖKBEY, birçok ilki bir arada bize tattırıyor. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ilk defa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından sivil sertifikasyonunu alan ilk helikopterimiz oldu. Artık GÖKBEY'imiz sivil alanlarda ve nerede helikopter kullanımı gerekiyorsa orada kullanılmak için onayını aldı. İnşallah bu başarılarımızın ilklerini değil, 10'uncularını değil, 100'üncülerini, bininci teslimatımızı burada en kısa zamanda yaşamayı Allah'tan bize nasip etmesini diliyorum" diye konuştu.

Program sonunda T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin teslimat belgeleri, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a takdim edildi.