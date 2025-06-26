Gölbaşı Kaymakamlığına Kadir Algın Atandı - Son Dakika
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Gölbaşı Kaymakamlığına Kadir Algın Atandı

Gölbaşı Kaymakamlığına Kadir Algın Atandı
26.06.2025 11:34
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Kadir Algın, Gölbaşı Kaymakamı olarak görevine başladı. Eğitim ve kariyer bilgileri paylaşıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığına Kadir Algın atandı.

28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Gölbaşı ilçesine atanan Kaymakam Kadir Algın, 25 Haziran 2025 tarihinde görevine başladı.

Kaymakam Kadir Algın 1989 yılında İzmir'in Gümüldür ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gümüldür ve Menderes'te, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Bir süre özel sektörde çalışan Algın, İçişleri Bakanlığı'nın 105. dönem kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra, Manisa Valiliğinde il stajı, Balıkesir'de ve Yozgat'ta Kaymakam refikliği; Afyonkarahisar'da ise kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Bir yıl süre ile İspanya/ Madrid Complutense Üniversitesinde dil eğitimi alan Kadir Algın, aynı süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiği'nde dış temsilcilik stajını yaptı.

105. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Kaymakam Algın, Gürün Kaymakamlığı, Hafik Kaymakamlığı, Sivas vali yardımcılığı, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kelkit kaymakamlığı görevlerini tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanlığının 2025/205 kararnamesi ile Gölbaşı ilçesine atandı. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilen Algın, evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Politika, Gölbaşı, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı Kaymakamlığına Kadir Algın Atandı - Son Dakika

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