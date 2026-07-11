CHP'li Barış Ayten: Görevden Almayı Tanımıyorum - Son Dakika
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CHP'li Barış Ayten: Görevden Almayı Tanımıyorum

11.07.2026 01:00  Güncelleme: 02:49
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alınan CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, kararı tanımadığını belirterek, "Bir Barış değil, bin Barış feda olsun. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi. İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, görevden alma kararına sloganlarla tepki gösterirken, çok sayıda CHP'li yönetici ve belediye başkanı da Ayten'e destek verdi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alınan CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, kararı tanımadığını belirterek, "Bir Barış değil, bin Barış feda olsun. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi. İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, görevden alma kararına sloganlarla tepki gösterirken, çok sayıda CHP'li yönetici ve belediye başkanı da Ayten'e destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'nın ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Burdur İl Başkanı Barış Ayten'in görevden alındığını açıkladı. Kararın ardından Ayten, partilileri CHP Burdur İl Başkanlığı binası önüne davet etti.

Sloganlarla karara tepki gösterilen buluşmaya CHP Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya, 11 ilçe başkanı ve çok sayıda partili katıldı.

BARIŞ AYTEN: "BUTLAN KARARINI DA, BU YÖNETİMİ DE TANIMIYORUM"

Partililere hitap eden Barış Ayten, görevden alma kararını kabul etmediğini belirterek, kendisinin hala CHP Burdur İl Başkanı olduğunu söyledi.

Ayten, il başkanlığı görevine partililerin oylarıyla seçildiğini vurgulayarak, alınan kararın hukuki ve siyasi meşruiyet taşımadığını savundu.

Konuşmasında elindeki mazbatayı gösteren Ayten, CHP Burdur Örgütü'nün demokratik iradesiyle göreve geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu mazbatayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Burdur'daki 7 bin 600 üyesinin iradesiyle aldık. Şimdi siz kimsiniz ki Cumhuriyet Halk Partililerin oylarıyla seçtiği il başkanını ve yönetimini hukuksuzca görevden alıyorsunuz? Buna asla teslim olmayacağız."

Görevden alma kararını "şeref madalyası" olarak gördüğünü söyleyen Ayten, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz örgütlerimizin hür iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i satmadık. Bu ülkenin geleceği için bedel ödeyen Ekrem İmamoğlu başkanımızı hiçbir zaman satmadık. Bugün beni görevden almaları benim için onur madalyasıdır."

Görevine devam edeceğini açıklayan Ayten, il yönetimi ve partililerle birlikte parti binasında kalacaklarını ifade ederek, "Bugünden itibaren ben ve arkadaşlarım bu binadan çıkmıyoruz. Görevimize devam edeceğiz. Biz milletin yolunda mücadele etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Makamların önemli olmadığını belirten Ayten, "Benim il başkanlığı makamına ihtiyacım yok. Bir Barış değil, bin Barış feda olsun. Bugün siyasi hayatımın en zor ama aynı zamanda en onurlu konuşmasını yapıyorum. İki oğluma bırakabileceğim en büyük şeref madalyası bunlar tarafından görevden alınmış olmaktır."

EMİNE UÇAK ERDOĞAN: "TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ"

CHP Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan ise yaşanan süreci demokrasi mücadelesi olarak değerlendirerek, "Gerçekten demokrasi mücadelesinde karanlık bir dönemden geçiyoruz. Yapılanların hepsi tarihe kara bir leke olarak kalacak. Ama bizim demokrasi mücadelemiz de tarihin doğru tarafında yer alacak. Barış Başkan da sizler de bizler de yalnız değiliz. Bizim mücadelemiz makamlar için değil, demokrasi içindir. Gerekirse sokakta, meydanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İZZET AKBULUT: "BARIŞ AYTEN BENİM İL BAŞKANIMDIR"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise görevden alma kararını tanımadığını belirterek, "İl Başkanım Barış Ayten'le gurur duyuyorum. O benim için her zaman il başkanıdır. Onun yerine atanacak hiç kimseyi tanımıyorum, tanımayacağım" dedi.

Görevden alınan il yönetiminin CHP üyelerinin oylarıyla seçildiğini vurgulayan Akbulut, "Bugün onları görevden alanlar Cumhuriyet Halk Partililerin iradesiyle değil, yargı kararlarıyla hareket ediyor. Ama biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Sokakta vatandaş bize 'Bizi bu düzenden kurtarın' diyor. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ALİ ORKUN ERCENGİZ: "BUGÜN KAYBEDEN BURDUR DEMOKRASİSİDİR"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de yaptığı konuşmada yaşanan sürecin yalnızca CHP'nin değil, Türkiye demokrasisinin sorunu olduğunu söyledi.

Ercengiz, "Biz İl Başkanımız Barış Ayten başta olmak üzere tüm seçilmişlerin arkasındayız. Bugün kaybeden Barış Ayten değildir. Bugün kaybeden Burdur demokrasisi ve Türkiye demokrasisidir. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa sürede yeniden demokratik işleyişine kavuşmalı ve halkın gerçek gündemine dönmelidi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ORTAK MESAJ

Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ve Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel de görevden alınan il yönetiminin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.

CHP Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya ise yaptığı konuşmada, mücadeleye devam edeceklerini belirterek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Barış Ayten: Görevden Almayı Tanımıyorum - Son Dakika

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