HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı: İnsan Onuruna Yaraşır Bir Ücret İstiyoruz

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri'de yapılan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller hakkında bilgiler vererek, "Seçim fırsatçılığı yapmıyoruz, insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz" dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri'de yapılan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller hakkında konuştu. Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan kadrolu işçilerle ilgili tolu iş sözleşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını söyleyerek, "Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızın yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü, Melikgazi, Kocasinan, Talas belediyelerinde çalışan kadrolu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerimiz anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı. Toplu iş sözleşmesi sürecinde katkılarından desteklerinden dolayı başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca 13 ilçemizde de süresi gelen yerlerde toplu iş sözleşmeleri ve yanında ek protokoller imza altına aldık. Tüm ilçe belediye başkanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Toplu iş sözleşmesi sürecinde belediyelerin şirketlerinde çalışan 8 bin üyeleri ile ilgili ek protokol taleplerini işverenlere ilettiklerini dile getiren Çelik, "Toplu iş sözleşmesi esnasında komisyon tarafından talebimizin değerlendirileceği ifade edildi. Daha sonra Genel Başkan Vekilimiz Halil Özdemir'in Kayseri ziyaretinde taleplerimize başkanlar tarafından sıcak bakıldığı kendisine söylendi. Bu hafta Büyükşehir Belediyesinde meclis toplantısından önce de grup toplantısında da konunun değerlendirmesi için olumlu yönde gündeme alan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla ara ara görüşme imkanımız oldu. Başkanımızın olumsuz bir tavrı da olmadı. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile de iki defa görüşme imkanımız oldu. Bu sabah da makamında ziyaret ettik. Başkanımızın da tavrı olumlu yöndeydi. Melikgazi ve Kocasinan belediye başkanlarımızdan da randevu talebimiz oldu. Malum seçim yoğunluğu dolayısıyla görüşme imkanımız olmadı. İnşallah Melikgazi ve Kocasinan belediye başkanlarımızla görüşmelerimizin de olumlu geçeceğine inanıyoruz. Bu zamana kadar çalışanları muhannete muhtaç etmediler. Bundan sonra da etmeyeceklerine inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Ek protokolle maksatlarının seçim öncesinde fırsatçılık yapmak olmadığını, insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamak olduğunu aktaran Çekil, "Bu nedenle taleplerimizi işverenlerimize ilettik. 2024 yılının başından beri bütün kamu kurumları ek protokoller yaptı. Belediyeler içerisinde Gaziantep, Bursa, Kocaeli,, Ordu Samsun, Ankara, İstanbul gibi büyükşehir belediyeleri; Nevşehir, Yozgat, Sivas, Bolu gibi il belediyeleri ve Kayseri'nin 13 ilçe belediyesinde de ek protokoller imza altı aldık. Kayseri Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediyelerde çalışan işçiler belirttiğimiz Büyükşehir, il ve ilçelerin çalışanları "bu ücret ve sosyal hakları hak ediyorlar da biz mi haketmiyoruz. Pandemide insanlar evinden çıkamazken belediye hizmetlerinin aksamaması için canımızı hiçe sayarak çalıştık. Deprem felaketinde 11 ilde yararların sarılması için insan üzeri gayret gösterdik. Başkanlarımızın en azından bunu takdir etmelerini bekliyoruz" diyorlar. Bizler de üyelerimizin bu haklı taleplerini sendika olarak işverenlerimize iletiyoruz" dedi. - KAYSERİ
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