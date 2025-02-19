Emekli olduktan sonra hobi ararken buldu! Dükkanını açtı, siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
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Yerel

Emekli olduktan sonra hobi ararken buldu! Dükkanını açtı, siparişlere yetişemiyor

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Sivas'ta yaşayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, ilgi duyduğu kaşık oyma mesleğinde çıraklık yapmaya başladı. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan ustası ile birlikte ağaçları oyarak kaşık yapan Yıldızeli, sağlığa zararlı olan metallerin yerine ahşap kaşıkları yaygınlaştırmayı hedefliyor.

19.02.2025 11:38  Güncelleme: 18:32
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Sivas'ta yaşayan Halit Yıldızeli, emekliliğinin ardından kendisine bir hobi aramaya başladı.

Sivas'ta Emekli Halit Yıldızeli, Ahşap Kaşık Oyma Mesleğine Çıraklık Yapıyor

ÇOCUKLUK ARKADAŞININ ÇIRAĞI OLDU

Çocukluk arkadaşı olan tahta kaşık ustası Osman Heper'in yaptığı kaşıkları beğenen Halit Yıldızeli, kaşık oyma mesleğine merak saldı. Kaşık ustası Osman Heper ile birlikte çalışmaya başlayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, yaklaşık 2 yıldır tahta kaşık oyarak çıraklık yapıyor.

Sivas'ta Emekli Halit Yıldızeli, Ahşap Kaşık Oyma Mesleğine Çıraklık Yapıyor

"BENİ İZLEYEREK, YAPTIKLARIMA BAKARAK YAPTI"

Yaklaşık 10 yıldır kaşık ustalığı yapan Osman Heper, "Seyahat ederken uçakta metal kaşık ve çatal gördüm. Bende ahşaptan yapmayı düşündüm. Bazı profesörler metalin zararlarından bahsettiler. Bende insanların ahşap kullanımının yayılması için yapmaya başladım. Çocukluk arkadaşım Halit, yaptığım kaşıkları gördü, beğendi. Kendisi de yapmak istedi ve 2 yıldır yapıyor. Beni izleyerek, yaptıklarıma bakarak yaptı" dedi.

Sivas'ta Emekli Halit Yıldızeli, Ahşap Kaşık Oyma Mesleğine Çıraklık Yapıyor

3 GÜNDE BİR KAŞIK OYABİLİYOR

Arkadaşının yanında çıraklık yapan Halit Yıldızeli, "Burada gezerken böyle bir yerde dükkân açmak istedim. Ustamın yaptığı kaşıkların kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ustama bu işi bir dükkânda taçlandırmak istediğimi söyledim. Evimde öğrenmeye çalışıyordum, her zaman müsait olamıyorduk. Dükkânımızı açtık, dışarıdan talep de var. Bu işlere çok meraklıydım. Torna ve tesviye işlerinden anladığım için de başlamak istemiştim. Şu anda yaptığımı düşünüyorum. Ahşap kaşık, atalarımızdan gelen bir kültür. Nasıl şehirden köye bir dönüş var ise kanserojen maddelerden de tabiata yöneliş var. Ustama hem yardım etmek hem de öğrenmek amacıyla başladım. Kendim çıraklıktan kurtardıktan sonra çırağım olur mu bilemiyorum. Bunu vatandaşlar kullansın diye yapıyoruz. Ben bir kaşığı 2 ila 3 gün arasında tamamlıyorum. Ama ustam yaklaşık 6 saatte tamamlıyor" ifadelerine yer verdi.

Sivas'ta Emekli Halit Yıldızeli, Ahşap Kaşık Oyma Mesleğine Çıraklık Yapıyor
Emekli olduktan sonra hobi ararken buldu! Dükkanını açtı, siparişlere yetişemiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli olduktan sonra hobi ararken buldu! Dükkanını açtı, siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • cüneyt çark:
    siz neyin peşindesiniz acaba fotografın sağındaki adamı daha önce bir kediyle haber yaptınız olmadımı .ne yapmaya çalışıyorsunuz acaba 0 0 Yanıtla
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