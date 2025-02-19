Emekli olduktan sonra hobi ararken buldu! Dükkanını açtı, siparişlere yetişemiyor

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Sivas'ta yaşayan Halit Yıldızeli, emekliliğinin ardından kendisine bir hobi aramaya başladı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞININ ÇIRAĞI OLDU

Çocukluk arkadaşı olan tahta kaşık ustası Osman Heper'in yaptığı kaşıkları beğenen Halit Yıldızeli, kaşık oyma mesleğine merak saldı. Kaşık ustası Osman Heper ile birlikte çalışmaya başlayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, yaklaşık 2 yıldır tahta kaşık oyarak çıraklık yapıyor.

"BENİ İZLEYEREK, YAPTIKLARIMA BAKARAK YAPTI"

Yaklaşık 10 yıldır kaşık ustalığı yapan Osman Heper, "Seyahat ederken uçakta metal kaşık ve çatal gördüm. Bende ahşaptan yapmayı düşündüm. Bazı profesörler metalin zararlarından bahsettiler. Bende insanların ahşap kullanımının yayılması için yapmaya başladım. Çocukluk arkadaşım Halit, yaptığım kaşıkları gördü, beğendi. Kendisi de yapmak istedi ve 2 yıldır yapıyor. Beni izleyerek, yaptıklarıma bakarak yaptı" dedi.

3 GÜNDE BİR KAŞIK OYABİLİYOR

Arkadaşının yanında çıraklık yapan Halit Yıldızeli, "Burada gezerken böyle bir yerde dükkân açmak istedim. Ustamın yaptığı kaşıkların kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ustama bu işi bir dükkânda taçlandırmak istediğimi söyledim. Evimde öğrenmeye çalışıyordum, her zaman müsait olamıyorduk. Dükkânımızı açtık, dışarıdan talep de var. Bu işlere çok meraklıydım. Torna ve tesviye işlerinden anladığım için de başlamak istemiştim. Şu anda yaptığımı düşünüyorum. Ahşap kaşık, atalarımızdan gelen bir kültür. Nasıl şehirden köye bir dönüş var ise kanserojen maddelerden de tabiata yöneliş var. Ustama hem yardım etmek hem de öğrenmek amacıyla başladım. Kendim çıraklıktan kurtardıktan sonra çırağım olur mu bilemiyorum. Bunu vatandaşlar kullansın diye yapıyoruz. Ben bir kaşığı 2 ila 3 gün arasında tamamlıyorum. Ama ustam yaklaşık 6 saatte tamamlıyor" ifadelerine yer verdi.