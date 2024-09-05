Hatay'da Atık Elektrik Üretim Tesisi, 60 Milyon TL Gelir Sağladı - Son Dakika
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Hatay'da Atık Elektrik Üretim Tesisi, 60 Milyon TL Gelir Sağladı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında açtığı Katı Atıktan Elektrik Üretme Tesisi, 2024 Ağustos itibarıyla elektrik satışından yaklaşık 60 milyon TL gelir elde etti. 9 ilçeden atık toplayan tesis, 5 milyon ton evsel katı atığı bertaraf ederek 249 bin 288 megavat elektrik üretti. Ayrıca, sera gazı etkisini azaltarak çevre kirliliğinin önüne geçti.

05.09.2024 14:29
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HATAY Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atıktan Elektrik Üretme Projesi kapsamında Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde 2016 yılında hizmete açtığı tesis, 2024 Ağustos ayı itibarıyla elektrik enerjisi satışından yaklaşık 60 milyon TL gelir ederek ülke ve il ekonomisine katkı sağladı.

Antakya, Altınözü, Defne, Kırıkhan, Kumlu, Hassa, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı olmak üzere 9 ilçeden gelen atıkların toplandığı tesiste, bugüne kadar 5 milyon ton evsel katı atık bertaraf edildi. 7,065 megavat (MWH) güç birimiyle çöp gazından (metan) elektrik üretimine başlayan tesis, 2017- Ağustos 2024 yılları arasında toplam 249 bin 288 megavat (MW) elektrik üretti.

SERA GAZI ETKİSİ AZALTILIYOR

Tesisin kurulduğu günden bu yana 50 bin hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacına eş değer miktarda üretim yapıldığı, çöp gazından elektrik enerjisi üretim tesisi ile birlikte karbondioksitten 28 kat daha zehirli ve sera etkisi oluşturan metan gazının kontrollü bir şekilde yönetiminin de sağlandığı belirtildi. 2024 Ağustos ayı itibarıyla elektrik enerjisi satışından yaklaşık 60 milyon TL gelir ederek ülke ve il ekonomisine katkı sağlandı belirtilen projeyle 9 ilçenin atıklarını bertaraf edilirken hem çevre kirliliğinin önüne geçildiği hem de sera gazı etkisinin azaltıldığı vurgulandı.

Hatay\'da Atık Elektrik Üretim Tesisi, 60 Milyon TL Gelir Sağladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Atık Elektrik Üretim Tesisi, 60 Milyon TL Gelir Sağladı - Son Dakika

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