Hatay'da Tiyatro Oyunu İzni Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da Tiyatro Oyunu İzni Reddedildi

Defne Kaymakamlığı, 'Herkes Kocama Benziyor' oyununun sahnelenmesini eksik evrak nedeniyle engelledi.

04.11.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Hatay'da pavyonda tuvalet işçisi olarak çalışan kadını konu alan "Herkes Kocama Benziyor" oyunu, "eksik evrak" gerekçesiyle Defne Kaymakamlığı'nca sahnelenmesine izin verilmedi. Oyun defalarca Türkiye'nin farklı illerinde oynanmasının yanı sıra oyuncusu Pınar Güntürkün bu oyundan iki defa ödül aldı.

Hatay'da Albireo.Company tiyatro ekibi tarafından depremzedelerle dayanışmak için ücretsiz oynanmak isteyen "Herkes kocama benziyor" oyunu, Defne Kaymakamlığı tarafından "belge eksikliği" gerekçesiyle oynanmasına izin verilmedi. Oyun İstanbul'da defalarca olmak üzere; Sinop, Samsun, Diyarbakır olmak üzere birçok ilde sahnelendi.

Bir pavyonda tuvalet işçiliği yapan Ayten'in pavyona nasıl "düştüğü", onu terk eden kocası, kederi, hevesi, öfkesini anlatan oyunun oyucusu Pınar Güntürkün'ün "Herkes Kocama Benziyor" oyunundan 2022 yılında Afife Tiyatro Ödülü ve yine aynı oyundan 2022 yılında Direklerarası Tiyatro Ödülü var.

"Oyunumuz sahnelenmesine beş saat kala yasaklandı"

Albireo.Company tiyatro ekibi, oyunlarının iptal edilmesine dair sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Ekibin açıklaması şu şekilde:

"1 Kasım 2024 tarihinde sahnelenmesi planlanan "Herkes kocama benziyor" oyunumuz, oyun saatine beş saat kala Defne Kaymakamlığı tarafından yasaklamıştır. Defne Kaymakamlığı'na giden ekibimize, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yasaklanma gerekçesi olarak on maddelik eksik evrak olduğu bildirilmiştir.

"Tüm evraklar eksiksiz iletildi"

Hatay oyunumuz ve bağış kampanyamızı birlikte planladığımız "Birlikte yaşam istasyonu derneği" tarafından ilk başvuru dilekçesi 16 Ekim'de kaymakamlığa verildi. Başvuru sonrası dernek eksik evrak gerekçesiyle defalarca aranmış ve tüm talep edilen evraklar eksiksiz şekilde kaymakamlığa iletilmiştir. Başvurunu işleme alınacağı bilgisi verilmesine rağmen yasaklanma gerekçesi olan eksik evrağın ne olduğu tarafımıza bildirilmemiştir. Hatta yazı işleri müdür vekili bu evrakların gerekli olduğunu kendi bilgisi dahilinde olmadığını hatta yeni öğrendiğini ifade etmiştir.

"Sanatla dayanışma arzumuz desteklenmedi"

Depremde ağır yara alan Hatay'da sanat yoluyla dayanışma arzumuzun yetkililerce desteklenmesi beklenirken aksine süreci zorlaştıran bir tutum sergilenmiştir. Bu tutumu kınıyor, Hatay halkına, destek mesajlarını ileten sanatçı dostlarımıza, Herkes Kocama Benziyor ekibine ve Birlikte Yaşam İstasyonu Derneğine teşekkür ediyor, depremden etkilenen bölgelerde sanatı yaygınlaştırma sözümüzü yineliyoruz."

Defne Kaymakamlığı'nın oyunu oynatılmamasına dair tiyatro ekibine gönderdiği dilekçeden bazı gerekçeler şu şekilde:

"Matbu başvuru dilekçesi, oyun metninin olmadığı, sergilenmek istenen oyunun dekor ve kostümlü vaziyette tamamının CD ve DVD kaydı olmadığı, oyunda rol alan oyuncuların tiyatro oyunculuğu eğitimi aldıklarını gösteren resmi nitelikli onaylı belge olmadığı, oyunda rol alacak oyuncuların Cumhuriyet Savcılığı'ndan alacakları yeni tarihli sabıka kaydı olmadığı, oyun yazarının söz konusu oyunun başvuru sahibi tiyatro grubu tarafından oynanmasına izin verdiğine dair noter tasdikli izin belgesi bulunmadığı, evrakların incelenebilmesi için gösteri tarihiden bir hafta önce Müdürlüğümüze başvuru yapılmadığından talebiniz ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Hukuk, Yerel, Pınar, Hatay, Defne, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Tiyatro Oyunu İzni Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:52 Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 12:36:21. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Tiyatro Oyunu İzni Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.