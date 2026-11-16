Hatay Defne'de mahkeme C30 yerine C25 beton döken firmayı 680 bin TL ödemeye mahkum etti - Son Dakika
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Hatay Defne'de mahkeme C30 yerine C25 beton döken firmayı 680 bin TL ödemeye mahkum etti

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Hatay Defne\'de mahkeme C30 yerine C25 beton döken firmayı 680 bin TL ödemeye mahkum etti
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Hatay Defne\'de mahkeme C30 yerine C25 beton döken firmayı 680 bin TL ödemeye mahkum etti
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Hatay'ın Defne ilçesinde iş yeri yaptıran Münir Çalıcı, C30 için ödeme yaptığı betonun mahkeme numunelerinde C25 çıktığını belirterek açtığı davayı kazandı. Mahkeme, firmanın döktüğü temeli yıktırma ve Çalıcı'ya beton, demir ile işçilik için 680 bin TL ödeme kararı verdi.

Hatay'da iş yeri yaptırmak isteyen Münir Çalıcı, deprem korkusuyla C30 kalitesinde beton için ödeme yapmasına rağmen yaptırdığı bağımsız tahlilde betonun C20 kalitesinde çıktığını belirterek yargıya taşıdığı davada bilirkişi tarafından haklı bulundu. Mahkeme heyetinin aldığı numunelerde beton C25 olarak tespit edilmesiyle, firmanın döktüğü betonla yapılan temelin yıkılmasına ve Çalıcı'nın zararının karşılanmasına karar verildi.

Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde yaşayan Münir Çalıcı, 30 yılı aşkın süre Suudi Arabistan'da tır tamirciliği yaptıktan sonra memleketine dönerek kendi işini kurmaya karar verdi. Mahallede bulunan arsasına iki iş yeri yaptırmak isteyen Çalıcı, bölgede faaliyet gösteren beton firmasıyla anlaşarak deprem korkusuyla C30 kalitesinde beton dökümü için ödeme yaptı ve faturasını aldı. Faturada C30 beton kullanıldığı belirtilmesine rağmen, firma dışında başka bir merkezde yaptırdığı tahlilde betonun C20 kalitesinde olduğunun belirlendiğini öne süren Çalıcı, bunun üzerine hukuki süreç başlattı ve Hatay 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nde mahkeme görüldü. Mahkeme sürecinde alınan beton numuneleri ve raporlar neticesinde bilir kişi raporunda beton kalitesinin C25 olduğu tespit edildi. Firmanın döktüğü beton kalitesinde usulsüzlük olduğunu tespit eden mahkeme, firmanın C25 beton dökerek yaptığı temelin yıkılmasına karar verdi. Temel yapımı için yaklaşık 1 milyon 200 bin TL harcama yapan Çalıcı'ya, mahkemenin kesinleşen kararında; beton, demir ve işçilik giderleri için 680 bin TL ödenmesine hükmedildi. Kararda yer almayan masraflarının karşılanması için itirazlarını sürdüren Çalıcı, beton firmalarına karşı güvenlerinin kalmadığını söyledi.

"Mahkeme sürecinde alınan numunelerde C25 sonucu çıktı"

Beton alımı ve sonrasında verdiği hukuki mücadeleyi kazanan Çalıcı, "Yaklaşık dört ay önce beton firmasından beton aldık. C30 olarak sipariş ettiğimiz betonun C18 çıktığını öğrendik. Bunun üzerine hukuki süreç başlattık. Savcılık ve mahkeme sürecinde incelemeler yapıldı, alınan numuneler mahkeme kararıyla değerlendirildi ve C25 sonucu çıktı. Buna da itiraz ettik. Geçen hafta lehimize karar çıktı ancak zararımızın tamamının karşılanmadığını düşünüyoruz. Mahkemenin yaptığı hesaplamada yalnızca beton ve demir giderleri dikkate alındı. Elektrik, drenaj boruları, su tesisatı, temel hafriyatının kaldırılması ve yeniden yapılması gibi masraflarımız hesaba katılmadı. Bu nedenle itirazlarımız devam ediyor. Yaşanan süreçte beton numunelerimizin de çalındığını düşünüyoruz. Numuneleri korumak için özel önlemler almamıza rağmen bu olayla karşılaştık. Konuyla ilgili savcılığa ve mahkemeye yaptığımız başvuruların evrakları elimizde bulunuyor" dedi.

"Mevcut temeli kaldırıp yeniden inşaat çalışmalarına başlayacağız"

Firmanın C25 beton dökerek yaptığı temelin yıkılıp yeniden yapılacağını söyleyen Çalıcı, "Şu ana kadar zararımızın yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğunu hesaplıyoruz. Mahkemenin yaptığı değerlendirmede ise yaklaşık 680 bin TL'lik beton ve demir gideri dikkate alındı. Diğer masraflarımızın da karşılanması için itirazlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi mevcut temeli kaldırıp yeniden inşaat çalışmalarına başlayacağız. Temelimiz yaklaşık 2 metre suyla dolmuştu. Üç dört gündür suyu tahliye etmekle uğraşıyordum. Dört aydır bu sorunla mücadele ediyoruz. Beton firmalarına karşı güvenimiz sarsıldı. Bundan sonraki süreçte yeniden beton döktürürken bütün aşamaları kendimiz takip edeceğiz. Betonun metreküpünde 350 kilogram civarında çimento bulunması gerektiğini düşünürken bize gelen betonda 120-130 kilogram civarında çimento bulunduğunu iddia ediyorum. Bu nedenle yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Kimse bu tür işlerde kolay yola başvurmasın. Herkes işini kurallara ve hukuka uygun şekilde yapsın. Bizim beklentimiz adaletin yerini bulması" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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