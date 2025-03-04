Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor - Son Dakika
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Yerel

Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor

Yurt genelinde yağış, kar, don ve toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde.

04.03.2025 09:41
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 16 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor - Son Dakika

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