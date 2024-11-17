Hava Durumu: Yağışlı ve Soğuk - Son Dakika
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Yerel

Hava Durumu: Yağışlı ve Soğuk

Meteoroloji, parçalı bulutlu hava ve yerel yağışlar bekliyor. Sıcaklıklar 2-4 derece düşecek.

17.11.2024 09:24
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 17 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu: Yağışlı ve Soğuk - Son Dakika

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