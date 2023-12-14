Hayat İyi Yaşam Merkezi ile depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Hayat Holding'in Hacettepe Üniversitesi işbirliği, AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteğiyle konteyner kentte kurduğu Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Samanköy Konteyner Kent'te kurulan ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinin birebir katkı sunduğu eğitim programlarıyla desteklenen Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin depremzedelerin orta ve uzun vadede rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Avni Kiğılı, Samanköy Konteyner Kent'teki açılışta, Türkiye'nin yanı sıra, bulunduğu tüm coğrafyalarda sosyal fayda odaklı projeler gerçekleştiren Hayat Holding'in depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren var gücüyle çalıştığını söyledi.

İlk zamanlar amaçlarının başta çalışanları ve iş ortakları olmak üzere, bölgedeki tüm vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmek olduğunu aktaran Kiğılı, temel ihtiyaçlar kadar depremin yol açtığı acıları ve çaresizliği iyileştirmeye katkıda bulunmanın da o kadar önemli olduğunu ifade etti.

Kiğılı, ikinci fazda kurumsal destek amaçlarını bölgedeki vatandaşların orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak odağında planladıklarını anlatarak, "Bu çalışmalardan edindiğimiz en önemli izlenim yaşanan travmanın etkisini azaltacak psikolojik ve sosyal desteğe olan ihtiyaçtı. Özellikle bebekler, çocuklar, gençler ve yaşlılar için sürecin oldukça zorlayıcı olduğunu tespit ettik. Hayat İyi Yaşam Merkezi projesinin temelleri bu tespitler üzerine inşa edildi." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da Hayat Holding işbirliği ile gerçekleştirdikleri Hayat İyi Yaşam Merkezi projesinin çıktılarının ve beklenen etkisinin kısa vadede depremden etkilenen bireylerin desteklenmesi ve sosyal entegrasyonun sağlanması olduğunu, orta ve uzun vadedeyse bölgedeki eğitim ve refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Çalışmalara başlayalı çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Hacettepe Üniversitesi'nin bilimsel birikim ve deneyiminin Hayat İyi Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden 3 bini aşkın vatandaşla paylaşıldığını vurgulayan Güran, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde gönüllü olarak hizmet veren 30 Hacettepe Üniversitesi personeli, ergoterapi, anne ve bebek destek, 65 yaş üstü özel ve sosyal destek, sanatla gelişim ve oyunla gelişim destek odalarında faaliyet gösterdiler. Aynı zamanda çocuk ve gençlere yönelik erişkin eğitimi faaliyetleri ve okuma yazma eğitimleri de dahil olmak üzere farklı konularda akademik çalışmalarımız devam etmektedir. Bölge halkının sosyal ihtiyaçları göz önüne alınarak grup çalışmaları ve sohbetleriyle psikososyal rehabilitasyona katkı sağlanmaktadır. Bu süreçlerde bireysel ihtiyacı olduğunu saptadığımız vatandaşlarımızı da devletimizin bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarına yönlendirmekteyiz. Hayat İyi Yaşam Merkezi sayesinde bölgede hizmet sağlayan Hacettepe Üniversitesi çalışanları, üniversitemizin toplumla daha yakın ilişkiler kurmasına, akademik kabiliyetlerimizin toplumumuzun yararına, toplumumuza ulaşmasına ciddi katkılar sağlıyorlar."

Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basri de 6 Şubat ve akabinde meydana gelen depremlerin milletin üzerinde derin yaralar açtığını ancak devlet-millet işbirliğiyle ve hayırsever insanların destekleriyle bu yaraları sardıklarını ve sarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Depremlerden en çok etkilenen grupların başında çocukların yer aldığını aktaran Basri, "Yarınlarımız olan çocuklarımıza destek olmak maksadıyla Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılmasında emeği geçen Hayat Holding yetkililerine ve Hacettepe Üniversitesi'ne şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezde müzik eğitimi alan çocuklardan oluşan Hayat İyi Yaşam Merkezi Korosu mini bir konser verdi. Daha sonra açılış kurdelesi kesilen Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Merkezin açılışına Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sibel Aksu ve Prof. Dr. Serhat Ünal, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve konteyner kent sakinleri katıldı.

Merkez depremzedelerin hayatına iyi bakacak

20 bin depremzedenin konakladığı 3 bin 800 konteyner kapasiteli Malatya Samanköy Konteyner Kenti'nde 1 dönüm arazi üzerine kurulan Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde her bir konteyner alanı, konteyner kentteki depremzedelerin farklı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlandı.

Merkezde, 4 bin kitaplık bir kütüphane, bilgisayar odası, anne ve bebek destek ünitesi, 65 yaş üstü destek ünitesi, ergoterapi ünitesi, oyunla gelişim ve sanatla gelişim üniteleriyle etüt ünitesi ve iki büyük çamaşırhane bulunuyor.

Ünitelerin resim ve müzik alanlarında sanatla duyguları ifade etme, dışa vurum etkinlikleri, kitap okuma, yenidoğan bakım ve beslenme, çocukluk çağı aşılaması, çocuk ve yaşlılara yönelik ergoterapi uygulamaları, psikolojik destek gibi çalışmaların farklı yaş gruplarına göre günlük ve haftalık planlaması yapılıyor.

Haftanın 6 günü saat 09.00'dan 18.00'e kadar süren eğitim ve atölye çalışmalarında depremzedelerin sosyal hayata yeniden kazandırılmaları için zihinsel ve bilişsel becerilerinin gelişimine katkı sunmak önceliklendiriliyor. Ayrıca merkezin bahçesinde çocuklar için bir açık hava parkı da bulunuyor.