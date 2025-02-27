Hocalı Soykırımı Şehitleri Keçiören'de Anıldı - Son Dakika
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Hocalı Soykırımı Şehitleri Keçiören'de Anıldı

Hocalı Soykırımı Şehitleri Keçiören\'de Anıldı

Keçiören Belediyesi ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Keçiören'de Hocalı soykırımı şehitlerini anma programı düzenlendi.

27.02.2025 11:51  Güncelleme: 11:56
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Keçiören Belediyesi ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Keçiören'de Hocalı soykırımı şehitlerini anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni güçlerince Hocalı kasabasında vahşice katledilen 613 şehit için Keçiören'de anma töreni düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen tören, her iki ülkenin şehitleri için yapılan saygı duruşu sonrasında Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Reşad Memmedov, Yemen Cumhuriyeti Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, Togo Cumhuriyeti Büyükelçisi Kamala Bidialou, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadik İmami, Tayland Krallığı Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, CHP Artvin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Keçiören Belediye Başkanvekili ve yardımcıları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Türklüğümüz ile onur ve gurur duyarız"

Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Azerbaycan bizim iki devlet tek millet dediğimiz ve uğrunda canımızı vereceğimiz bir devletin adıdır. Bu yaşanan cani soykırım insanlık adına utanç verici bir dönemin simgesi olmuştur. Bu katliamda hayatını kaybeden soydaşlarımızın anısını yaşatmak bizim en önemli vazifemizdir. Çünkü onlar Türk ve Müslüman olduğu için katledildiler. Biz bunları unutmayacağız ve gelecek nesillere de unutturmayacağız. Bizler sadece Hocalı'da yaşananların değil, haksız yere yapılan tüm soykırımların insanlık namına karşısında durmaya ve unutturmamaya devam edeceğiz. Buradan çok net bir mesaj veriyorum; acılarımızı paylaşmak, adalet ve barışın var olduğu bir geleceği inşa etmek için birlik olmalıyız. Bizler Türklüğümüz ile onur ve gurur duyarız. Ne mutlu Türküm diyene. Hocalı katliamında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi en derin acılarımızla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

"Her biriniz bugün Hocalılısınız"

Konuşmasına Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a Hocalı katliamı konusunda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederek başlayan Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov, "Bu soğukta o zamanlar zulmü yaşamış insanların anısına saygı duyarak düzenlemiş olduğunuz bu tören için Keçiörenlilere minnetlerimi iletmek isterim. Bu katliamda hayatını kaybeden insanların katledilmesinin tek bir sebebi vardı; o da bu insanların Türk ve Müslüman olması. Uzun yıllardır Türk düşmanlığı ile yaşayan Ermeni komşularımız var. Bu felsefe 1915 yıllarında Türklerin katledilmesiyle başladı ve ilk fırsatta savunmasız sivil vatandaşları hedef almalarıyla devam etti. Bu coğrafyada Ermenilerin yaşama niyeti varsa bu düşmanlık felsefesinden vazgeçerek, barış ve huzur içinde yaşamak mecburiyetindeler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhu şad olmuştur. Çünkü Azerbaycan ordusu vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği toprakları Ermeni işgalinden azad etmiştir. Ermeniler kendilerine soykırım yapıldığını iddia etmektedir ama soykırıma maruz kalanlar soykırım yapmaz. Bu yalanlara dünyanın bütün siyasetçilerini inandırmaya çalışmaktadırlar. Bizler, Ermenilerin soykırımına maruz kalmış ama onları gelecek nesiller için bağışlayan ve bir arada yaşamak zorunda olduğumuzun farkında olan bir milletiz. Bizler Ermenilere barış elimizi uzattık ve şartlarımızı sunduk. Onlar da umarım Türk düşmanlığından imtina eder, bu coğrafyada sulh içinde çocuklarını büyütüp yaşatma fırsatını yakalarlar" dedi.

"Aziz hatıraları karşısında saygıyla eğiliyorum"

TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan ise yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak bizim Ermeni halkı ile hiçbir sorunumuz yoktur. Soykırımın tanımı hukuki olarak açıktır ve bu Hocalı'da aynen tanımdaki gibi uygulanmıştır. Biz Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin kaderi aynıdır, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz ortaktır. Hocalı'da olanları asla unutmayacağız. Hepimizin gözyaşlarının rengi aynıdır ve Hocalı bizim gözyaşımızdır. Bundan 33 yıl önce katledilen vatandaşlarımızı ve bugün bu gök kubbenin altında hür ve özgürce konuşmamızı sağlayan, bu toprakların yetiştirdiği en büyük lider, ebedi ve ezeli başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, saygıyla, şükranla ve derin bir bağlılıkla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Tüm şehitlerimizin aziz hatıraları karşısında saygıyla eğiliyorum" dedi.

"Hocalı'da akan kanın hesabını tarih elbet soracaktır"

Türk dünyasının ortak değerlerine sahip çıkarak birlik olması gerektiğini dile getiren TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, "Acımız büyük, hafızamız canlıdır. Hocalı bugün sadece bir kasabanın adı değil, tarihte derin izler bırakmış bir trajedinin sembolüdür. O gece kadın, yaşlı, çocuk demeden yüzlerce masum insan hayatını kaybetti. Bu elim hadise insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. TÜRKSOY olarak bizler yalnızca Türk dünyasının kültürel mirasını yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihimizin önemli dönüm noktalarını da unutturmamak için çalışıyoruz. Hocalı'nın acısını sadece can Azerbaycan halkının değil, tüm Türk dünyasının ortak hüznü olarak görüyor ve bunu nesiller boyunca unutturmamak için çalışıyoruz. Hocalı'da hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve can Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya temenni ediyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından anıta çelenk bırakılmasıyla program sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hocalı Soykırımı Şehitleri Keçiören'de Anıldı - Son Dakika


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