Hopa'da İlk Kent Lokantası Açıldı

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde ilk Kent Lokantası açıldı. Belediye Başkanı Utku Cihan, "Biraz heyecanlıyız, fiyatları 90 TL olarak belirledik ve herkesin erişebileceği bir fiyat olması için çaba gösterdik. Hem öğrencilerimizin hem dar gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı ve ucuz yemeğe ulaşabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi. Sevgililer Günü'nde eşine yemek ısmarlayan bir Hopalı vatandaş, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, eşimle birlikte geldim ve ona yemek ısmarlıyorum. Evet, bizi bu hale getirenler, Sevgililer Günü'nde Kent Lokantasında kutlamak zorunda bırakılanlar utansın" diye konuştu.

Hopa'daki Turan Altuntaş İş Merkezi'nin ikinci katında hizmet vermeye başlayan Kent Lokantası'nın açılışına, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP İlçe Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Her ay bir açılışımız olacak"

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ekrem Başkan'ın başlatarak Türkiye'ye yaydığı Kent Lokantası'nın Hopa'da açılışı için toplandık. Bugün Hopa Kent Lokantası'nı açmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan sonra da benzer açılışlara devam edeceğiz. Kent lokantasıyla başlamak, aslında sosyal belediyecilik anlamında doğru bir adımdı. Başta İstanbul'da uygulanan kent lokantaları çok ilgi görmemişti ancak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle bu tür projelerin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Kent lokantaları sosyal kültürel altyapı, eğitim ve dayanışma anlamında önemli bir katkı sağlayacak. Her ay bir açılışımız olacak. Biraz heyecanlıyız, fiyatları 90 TL olarak belirledik ve herkesin erişebileceği bir fiyat olması için çaba gösterdik. Geçtiğimiz dönemde okullarımızı gezdik, çocuklarımızın sağlıklı ve ucuz yemek yiyebilmeleri için çok fazla talep vardı. Burayı ilk olarak düşündük, gelecekte Orta Hopa'da da bir tane açmayı planlıyoruz. Hem öğrencilerimizin hem dar gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı ve ucuz yemeğe ulaşabilmesi için elimizden geleni yapacağız."

Borçka Belediye Başkanı Orhan: "İyi bir hizmet. Biz Borçka'da da bunu düşünürüz"

Kent Lokantası'nın açılışına katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, "Keşke normal lokantalarda bu fiyata yemek yiyebilsek. Hayırlı olsun, teşekkür ediyorum" dedi. Hopalı Olcay Muti, "Kent yoksulları için çok faydalı bir uygulama, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Bir Hopalı vatandaş ise, "Çok güzel bir uygulama, Hopa Belediyesi'ni tebrik ediyorum" dedi. Başka bir Hopalı vatandaş da "Bu, Hopa'ya en büyük hizmettir. Neden mi çünkü Hopa'nın ihtiyacı vardı, ama bunu bu hale getirenler utansın" şeklinde görüş belirtti. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise "İyi bir hizmet. Biz Borçka'da da bunu düşünürüz. Hayırlı olsun, Hopa'ya" dedi.

Sevgililer Günü'nde eşine yemek ısmarlayan bir Hopalı vatandaş, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, eşimle birlikte geldim ve ona yemek ısmarlıyorum. Evet, bizi bu hale getirenler, Sevgililer Günü'nde Kent Lokantasında kutlamak zorunda bırakılanlar utansın" diye konuştu.

Hopa Belediyesi İştirakler Müdürü Bülent Topal, "Hopa Belediyesi için eğitim, kültür gibi konular bir vitrin çalışması değil, gerçekten halkın ihtiyacı olan alanlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Biz bunu eğitim alanında etüt merkezi, sosyal hizmetler anlamında kent hizmetleri ve çocuklara, yaşlılara bakım servisi sağlayarak hayata geçiriyoruz. Bütün çabamız, halkçı belediyeciliği ve sosyal belediyeciliği hayata geçirmek için" dedi.