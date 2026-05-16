Akar: Güç, beka ve refah için eğitim şart

16.05.2026 12:01  Güncelleme: 12:07
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Büyük Sanat Vakfı (BSV) işbirliği ile düzenlenen Kayseri Eğitim Sempozyumu'nda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Güç, beka ve refahın istikrarı için eğitimi olmazsa olmaz görüyoruz" dedi.

Düzenlenen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Ahilik kültürü, meslek öğrenme stratejisi ile eğitim hayatının aslında başladığı Kayserimizde, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında son sınıf öğrencilerinin gönüllü olarak cepheye gitmesiyle 1920-1921 döneminde mezun veremeyen Kayseri Lisesi de Kayseri'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bugün geldiğimiz noktada ise proje tabanlı öğrenme, uluslararası ERASMUS ağları, mesleki eğitim-sanayi iş birliği ile hemen her alanda Kayseri'deki eğitim kurumları önemli projelerde yer almaktadır. Kayserimiz 4 üniversitesi ve bir de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Kayseri Tıp Fakültesi ile mühendislikten tıp eğitimine kadar mesleki ve uygulama odaklı bir yükseköğretim anlayışı içerisinde önemli adım atmaya devam etmektedir. Özellikle 1978 yılında hayırseverlerimiz tarafından temelleri atılan ve halen hayırseverlerimizin değerli katkılarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Erciyes Üniversitemiz, Türkiye'nin önemli araştırma üniversitelerinden biri olarak 43 bini aşkın öğrencisiyle ülkemizin eğitim alanında lokomotif güçleri arasında yer almaktadır. Güçlü ülke Türkiye yolunda eğitim altyapımızın daha güçlenerek genç nesillerimizin örf ve adetlerine bağlı, alanında uzman, mesleklerinde başarılı, ülkesine ve milletine bağlı bireyler olarak yetişeceklerine inancımız tamdır. Kayseri Eğitim Sempozyumu'nun bilimsel alanında eğitim dünyasına ışık tutacağına inancımız tamdır. Değerli konuklar, ben özellikle bu programın gelişiminde emeği geçen, değerli katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, üniversitemiz ile Büyük Sanat Vakfı'nın iş birliğinde gerçekleşecek olan bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Eğitim konusunda yapmaya çalıştıkları önemli şeyler olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Yapmaya çalıştığımız çok önemli şeyler var. Özellikle eğitim konusunda yapmamız gereken ne varsa akademik çalışmalarımızı önüne getirmek suretiyle somut adımlara dönüştürmek amacıyla; bilgi sahibi, tecrübe sahibi akademisyenler, bu konuda çalışanlar, tecrübesi olanlar, uzmanlar, yerli yabancı kimler varsa onlardan istifade etmek suretiyle bu konuda bir yere varmaya çalışıyoruz. İstanbul'da çeşitli çalışmalar yaptık. Şimdi de Kayseri'de bu çalışmada bir yenisini başlatıyoruz. Kayseri'de akademik potansiyel gerçekten en az ticaret kadar, en az endüstri kadar, sanayi kadar, diğer spor, sağlık alanlarında olduğu kadar bir potansiyeli söz konusu. Dolayısıyla bu potansiyeli buradan bizim hayata geçirmek, bu potansiyeli bir noktaya taşımak için de bu tür çalışmaların önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha kapsamlı, çok daha değişik konularda bu akademik potansiyeli kullanmak için gayret göstereceğiz. Bu bir başlangıç diyebiliriz. Kayseri'deki üniversitelerimiz çok başarılı işler yaptılar. Mesela bu bizim Türkovac dediğimiz aşıyı burada biz Kayseri'de, üniversitemizde, hocalarımız gerçekleştirdiler ve bunu hizmete sundular. Fakat maalesef iletişimdeki bazı sıkıntılardan dolayı bunu tam olarak anlatamadık. Diğer taraftan hala şu anda kök hücre başta olmak üzere bu konularda gen, genom konularında üniversitelerimiz çok başarılı işler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Diğer konularda, her alanlarda da Kayseri'deki üniversitelerimiz; Erciyes Üniversitemiz, diğer üniversitelerimiz, buradaki üniversitelerimizle ciddi, önemli çalışmalar yaptılar, yapmayı sürdürüyorlar. Fakat bizim meselemiz bunu olabildiğince ulusal çapta, Türkiye çapında bazı şeyleri gündeme getirmek. Bazı şeyleri ortaya koymak ve bunların da ülkemizin, toplumumuz yararına sağlamak" ifadelerini kullandı.

"İstikrar için eğitimi olmazsa olmaz görüyoruz"

Akar; gücün, bekanın ve refahın istikrarı için eğitimin olmazsa olmaz olduğunu söyleyerek, "Şimdi hepimizin malumu olduğu üzere hiçbir sistemi diğer sistemlerden soyutlayamayız. Öncelikle hangi dünyada yaşadığımızı görmemiz lazım. Dünya gerçekten almış başını gidiyor. Etrafımızda, bölgemizde, dünyada çok ciddi gerilimler ve çatışmaya dönen gerilimler söz konusu. Bu konuda birliğimiz, beraberliğimiz, gücümüz, kuvvetimiz Türkiye olarak çok önemli. Güçlü olmamız lazım. Niçin? Devletimizin bekası için. Niçin? Milletimizin, 86 milyonun refahı için. Fakat şunu görüyoruz bunların hepsinin başında da bunlardaki istikrarı sağlayabilmek için eğitim olmazsa olmazını görüyoruz. Çünkü eğer biz vatandaşımıza ilk günden itibaren kırmızıda durup, yeşilde geçmeyi öğretemezsek daha sonra alacağımız tedbirlerle herkes dağıldıktan sonra çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık, kalıyoruz. Bunun için eğitimle alakalı yapılmakta olan çalışmaların daha da güçlenmesi, daha da gelişmesi, daha da etkin hale gelmesi için ne yapılması gerekirse bunları inşallah yapar ve gayret ederiz. Eğitim ayrı şey, öğretim ayrı şey. Birbirini tamamlıyor, birbirine bitişik. Fakat eğitim dediğimiz şeyde anlatmaya çalıştığımız insandan bahsediyoruz, insanın davranışlarından bahsediyoruz, bunun gelişmesinden bahsediyoruz. Yapay zekaya bizim çok iyi çalışmamız lazım. Sanayi devrimini atladık bizim tarihimizde öyle bir sıkıntımız var. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada bu yapay zekanın robot gibi yazılım konularında, eğitim konusunda da baştan itibaren yapabileceğimiz ne varsa bunları yapıp çağı yakalamamız lazım. Bizim artık bilgi üretmeye başlamamız lazım. Bizim aldığımız ithal bilgiler üzerine değil kendi ürettiğimiz bilgilerle hayatımızı tanzim etmemiz lazım. Hayatımızın şekillenmesine katkı sağlamamız lazım" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise "Anadolu'nun tam ortasında Türkiye için sürekli katma değer üreten bir şehirde eğitimle ilgili Türkiye eğitiminde yeni modellerin konuşulacağı bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı şehir olarak çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Büyük Sanat Vakfı ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde üniversitelerin akademisyenlerin de aramızda olması, iş birliğinde olması bizim için çok kıymetli. Burada konuşulacak konuların şehrimizin geleceğine ve ülkemizin geleceğine ışık tutacağını düşünüyor, her birinize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program sempozyum oturumları ile devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

