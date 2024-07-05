Hüseyin Taşkıran, kendisinin yerine geçen dolandırıcıya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Yerel

Hüseyin Taşkıran, kendisinin yerine geçen dolandırıcıya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi

Adanalı fenomen Hüseyin Taşkıran, hapiste olduğu sırada başka birinin kendisi yerine geçerek para kazandığını öğrendi. Sosyal medya hesaplarında milyonlarca izlenen Yahya Karataş'ın kendisinin yerine geçerek ünlü olduğunu belirten Taşkıran, şahıstan tazminat davası açacağını söyledi.

05.07.2024 10:16
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Gerçekleştirdiği gasp sonrasında '4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor' diyerek ünlenen Hüseyin Taşkıran, son günlerde sosyal medyada ünlenen bir şahsın kendisinin yerine geçen bir dolandırıcı olduğunu, ona itibar edilmemesi gerektiğini, şikayetçi olacağını söyleyerek "Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim" dedi.

"4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle tanınan Adanalı fenomen Hüseyin Taşkıran (27), hapiste olduğu esnada başka birinin kendisi yerine geçerek para kazandığını öğrendi. Sosyal medya hesaplarında çektiği videolar milyonlarca izlenen 'Yaso' lakaplı Yahya Karataş'ın kendisinin yerine geçerek para kazandığını belirten Taşkıran, şahıstan maddi ve manevi tazminat davası açarak şikayetçi olacağını belirtti. 2015 yılından beri hapiste olduğunu kaydeden Taşkıran, sosyal medya hesaplarında yüz binlerce takipçiye ulaşan Yahya Karataş isimli şahsın, çektiği hac ziyareti videolarında kendisinin yerine geçerek ünlü olduğunu söyledi. Çeşitli sosyal medya ve yayın organlarında hacca gittiğine yönelik haberler yayınlandıktan sonra başka bir şahsın kendisi gibi davrandığından haberdar olduğunu anlatan Taşkıran, gerçekleri İhlas Haber Ajansı'na anlatarak, "Gerçek Gaspçı Hüseyin benim aha dayıya sorun" dedi.

"Ben cezaevindeyken yerime geçmiş, milleti dolandırıyor"

Kendisinin yerine geçerek para kazanan şahıstan cezaevinde olduğu esnada haberi olduğunu anlatan Hüseyin Taşkıran, "Ünlü olmak güzel bir şey. Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Hacca gitmiş, benim fotoğraflarım ile kendi fotoğraflarını birleştirerek 'hac hayalimi gerçekleştirdim' dediği videolar paylaşıyor. Yalan-yanlış şekilde para kazanıyor, o bir dolandırıcı. Benim üzerimden para kazanıyor. Ben cezaevinde olduğumdan dolayı benim yerime geçmiş. Milleti dolandırıyor. Ben buradan hayranlarıma sesleniyorum, bu dolandırıcıya inanmamaları lazım. Kendini 'Yaso' olarak tanıtan şahsa da sesleniyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

Niğde'de ceza infaz kurumunda cezasını tamamlamayı heyecanla beklediğini belirten Taşkıran, "11 günlüğüne izne çıktım. Cezam tamamen bitip de çıktığımda yeni skeçler yapacağım. Buradan hayranlarıma sesleniyorum, beni takip etmelerini diliyorum. Allah nasip eder de çıkarsam da, gerçekten hac hayalimi gerçekleştireceğim" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hüseyin Taşkıran, kendisinin yerine geçen dolandırıcıya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüseyin Taşkıran, kendisinin yerine geçen dolandırıcıya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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