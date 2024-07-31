İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı: Müslümanlar hedef alınıyor - Son Dakika
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İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı: Müslümanlar hedef alınıyor

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, İsrail'in İsmail Haniye'yi suikast sonucu öldürmesinin ardından tüm dünyada Müslümanların katledilmek istendiğini ve bir an önce tüm İslam aleminin uyanması gerektiğini söyledi. Can, Türkiye'nin bütün İslam aleminin yanında olduğunu ve birlik, beraberlik, kardeşlik zamanı olduğunu vurguladı.

31.07.2024 16:49
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İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, "Müslümanlar bir yere konulmak, hapsedilmek, yok edilmek, öldürülmek isteniyor" dedi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, İsrail'in İsmail Haniye'yi suikast sonucu öldürmesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak tüm dünyada Müslümanların katledilmek istendiğini ve bir an önce tüm İslam aleminin uyanması gerektiğini söyledi.

"Müslümanlar bir yere konulmak, hapsedilmek, yok edilmek, öldürülmek isteniyor"

"İsmail Haniye Şehit. O imanlı bir vatanperver. Çocukları, torunları şehit ve bu ne vakar ve bu ne güzel duruş. Filistin'deki, Gazze'deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gençler; Filistinli, Gazze şehit. Suriye, Irak, Doğu Türkistan, İslam coğrafyası şehit, aç, mahzun, mağdur, çok yönlü yaralı. Müslümanlar bir yere konulmak, hapsedilmek, yok edilmek, öldürülmek isteniyor" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye bütün İslam Alemine dün olduğu gibi bayraktarlık yapacaktır"

İslam aleminin bir an önce uyanması gerektiğini belirten Yücel Can, "Şimdi artık manevi ve maddi anlamda cihat zamanıdır. İlk çağrımız İslam Ülkelerine neredesiniz, neredesiniz? Artık gafletten uyanın! Bir diğer çağrımız ise bütün insanlığa, Dünyaya artık gelin şekilden öte bir ve beraber olma zamanı. Artık literatürde ve hakikatte İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinin ileri sürdüğü bir hakikat var. Üç devlet; tek millet İsrail, ABD ve İngiltere. İnanıyoruz ki bu aziz millet, bu şanlı bayrak; Türkiye bütün İslam Alemine dün olduğu gibi bayraktarlık yapacaktır. Haydi artık birlik, beraberlik, kardeşlik zamanı. Kardeşlik sınır tanımaz, biz birlikte güçlüyüz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı: Müslümanlar hedef alınıyor - Son Dakika

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