Iğdır'da Ermenilerin katlettiği şehitlerin torunları: "Asıl soykırımı Ermeniler yaptı" - Son Dakika
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Iğdır'da Ermenilerin katlettiği şehitlerin torunları: "Asıl soykırımı Ermeniler yaptı"

Iğdır'da Ermenilerin katlettiği şehitlerin torunları: "Asıl soykırımı Ermeniler yaptı" 24 Nisan Sözde Ermeni Soykırımı yalanlarını yıldönümünde Iğdır Merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermenilerce katledilen şehitler anıldı.

24.04.2025 15:29
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Iğdır'da Ermenilerin katlettiği şehitlerin torunları: "Asıl soykırımı Ermeniler yaptı"

IĞDIR - 24 Nisan Sözde Ermeni Soykırımı yalanlarını yıldönümünde Iğdır Merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermenilerce katledilen şehitler anıldı.

Iğdır'ın Hakmehmet köyünde 106 yıl önce Ermenilerce katledilip toplu mezara konulan 83 şehidin torunları, yaklaşık bir asır önce yaşanan katliamın acısını halen yüreklerinde taşıyor. Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki Iğdır'da, 1919 yılında Ermeni çetelerinin katliamına maruz kalan Hakmehmet köyü sakinlerinin torunları, onlarca yıl önce yaşanan soykırımı unutamıyor. En son 1999 yılındaki kazı çalışmalarında, Ermeni çetelerince katledilerek toplu mezarlara doldurulan 83 kişinin cesetlerine ulaşıldığı Hakmehmet köyünde yaşayanlar, aile büyüklerinin o gün uğradıkları katliamın acısıyla hayatlarını sürdürüyor.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından Hakmehmet köyüne yapılan ziyarette şehitler haftası nedeniyle Hakmehmet köyü şehitleri Fatihalar okunarak anıldı.

Köyde bulunan ve 1999 yılında yapılan kazı sonucunda ortaya çıkarılan toplu mezardan 51 (köylülülerin ifadesine göre 83 ) kişinin cesedi çıkarılarak yapılan anıt mezarı ziyaret eden vatandaşlar burada Fatiha okuyarak dua ettiler. Anıt önünde yapılan törende konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu genel başkan yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, " Yine yirmi dört Nisan yaklaşıyor. Ermeniler sözde soykırım yalanını bütün dünyaya duyurmaya çalışacaklar. Türkler bize soykırım yaptı diye. Aslında asıl soykırımı Ermeniler Türk milletine yapmıştır. 1919 yılında Iğdır ve çevresinde Ermeniler bir katliam yapmışlardır. Bu katliam yapılan yerlerin başında Hakmehmet Köyü, Oba Köyü, Tuzluca'daki Gedikli Köyü, Koçkıran Köyü, Yaycı Köyü, Kazancı Köyü gibi köyler gelmektedir. Devletimiz de burada Oba Köyü'nde Akmamet Köyü'nde toplu mezarları açarak dünya kamuoyuna duyurdu. Asıl soykırımı biz burada görmekteyiz. Fakat bir emperyalist yalan olan sözde soykırım yalanını her alanda duyurmaya Ermeniler çalışıyorlar. Gerçek soykırımı görmek isteyenler Hakmehmet Köyü'ne gelsin diyorum. 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde katliam yapan Ermenilerin torunları maalesef 1992 yılında Hocalı'da aynı katliamı yaptılar. Hocalı'da yaşanan katliam dünya milletlerinin gözü önünde canlı yayında gerçekleşti. Bu da gösteriyor ki Ermeniler soykırımcı bir millettir. Sözde soykırım yalanlarıyla kamuoyunu kandırmaya onları aldatmaya çalışıyorlar" dedi.

Ermenilerin Doğu Anadolu bölgesinde yaptıkları katliam ortadadır diyen Hakmehmet Köyünde Ermenilerin katliamına maruz kalanların torunu olan Muhtarlar Derneği başkanı Mikail Ud 'da, "1919 yılı Ermeni çeteleri tarafından bir gece köyümüzün etrafı sarılarak köydeki bütün erkekleri toplayıp şu anda durduğumuz yerde mevcut bulunan ve 13 metre derinlikte su aldığımız su kuyusunun başına getiriyorlar. Burada teker teker hepsini kurşunlayarak, hançerleyerek bu kuyuya atıyorlar. O gün, katliamın yapıldığı gün babası ve kardeşleri gözünün önünde kesilerek, boğazı kesilerek, kurşunlanarak kuyuya atılan Hacı Abbas Güneş amcamız 105 yaşına kadar yaşadı. Bu hemen karşıda bulunan duvarın kenarından katliamın nasıl yapıldığını seyrediyor. O zaman çocuk 8-9 yaşlarında babasının ve kardeşlerinin nasıl öldürüldüğünü görüyor. O olayın canlı şahitleri ölünceye kadar anlatırlardı. Biz bu katliamın dünya kamuoyuna duyurulması için 1919 yılı yapılan bu katliamın 2009 yılında bu kuyunun açılmasına karar verdik. Yani kararı verirken dönemin valisi ve Atatürk Üniversitesi profesörlerinden Sayın Enver Konukçu bey bunların da girişimiyle kuyunun açılması izni alındı ve kuyunun açılmasına karar verdik. Bütün dünya kamuoyu da şahit oldu. BBC televizyonu, TRT televizyonu yabancı muhabirler de vardı tarih bilimciler vardı. Onların gözü önünde birinci gün kuyunun 9 metre kadar derinliğine indik. İkinci gün 12-13 metre ile beraber şehitlerimizin maaşına ulaştık. Şehitlerimizin maaşlarını, kemiklerini çıkararak karşıda bulunan duvarın orada bütün dünya kamuoyuna sergiledik" dedi.

Iğdır Üniversitesi Öğretim görevlisi Sözer Akyıldırım'da "Ermeniler her yıl yirmi dört Nisan geldiği zaman dünya kamuoyunu ayaklandırıyorlar. Oysa ki Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Osmanlı iki milyon Ermeni topluca öldürdü deniliyor. Ben buradan haykırıyorum. Diyorum ki Japonya'ya bin dokuz yüz kırk beş yılında atılan atom bombasıyla Nagazaki'ye Hiroşima'ya atılan atom bombalarıyla yüz elli bin insan üç yüz bin insanın öldüğünü varsayırsak Osmanlı elinde kozmik silahlar mı vardı ki iki milyon insanı katletsin öldürsün. Öldürdüyse bunların toplu mezarları nerede? Ermenilerin ellerindeki arşiv belgelerini açıklasınlar. Varsa toplu mezarlar göstersinler. Kazı yapalım, çıkaralım. En son Gazze'de yapılan operasyonlara baktığımız zaman İsrail elindeki tüm teknolojik silahları kullanırken altmış bin insan ölüyorken bin dokuz yüz on beş şartlarında iki milyon Ermeni öldürülmesi katledilmesi iddiası tamamıyla bir deli saçmasıdır" dedi.

Ermenilerin insanları kandırıp cami avlusuna topladıktan sonra katlettiğine işaret eden 7 Amcası Ermenilerce öldürülen 81 yaşında ki Peri Ud da şunları söyledi: " Ermeni askerleri halka haber gönderiyor ki gelin konuşalım anlaşalım. İnsanları burada topluyor sonra da silahsız insanları vurarak öldürüyor. 70 kişiyi bu su kuyusunun içine doldurup öldürdüler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Yerel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Ermenilerin katlettiği şehitlerin torunları: 'Asıl soykırımı Ermeniler yaptı' - Son Dakika

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