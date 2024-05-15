Iğdır'da Hayvancılar Maliyet Artışı Nedeniyle Zor Durumda - Son Dakika
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Iğdır'da Hayvancılar Maliyet Artışı Nedeniyle Zor Durumda

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Iğdır'da hayvancılık yapan üreticiler, maliyetlerin artması ve devlet desteğinin yetersiz olması nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti. Üreticiler, süt fiyatlarının artırılmasını ve devletin daha fazla destek vermesini talep etti.

15.05.2024 13:39
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da hayvancılık yapan üreticiler, maliyetlerin artması nedeniyle zor durumda olduklarını, devletten de gerekli desteği göremediklerini ifade etti. Bir üretici, "Besicilerin ineklerine hayvanlarına yeterince yem alamadıkları için ineklerini kesime veriyorlar. Süt fiyatları çok uygun 13 liraya süt olmaz. Su fiyatı sütün önüne geçti. Sütün önü alınırsa hayvanlarımız kesilemez" dedi.

Iğdır'da hayvan üreticileri artan maliyetler karşısında hayvanlarını kesime gönderdiklerini belirterek süt fiyatının artırılmasını istedi.

"HAYVAN KENDİ YEMİNİN PARASINI KARŞILAMIYOR"

Hayvan üreticisi bir vatandaş şunları söyledi:

"Yem fiyatları çok yüksek. Sadece süt fiyatları artmadı halen 13 liradan satıyoruz. Kendi yemini karşılamıyor. Çözüm; büyüklerimizden destek istiyoruz. Bize yılda bir sefer destek veriyor o da  yeme yetmiyor. Kaliteli yem 550 lira tutuyor. Bu hayvanın sütten hariç bu yavru dananın günlük yiyeceği  250 lirayı geçiyor. Kaliteli yem olmayınca yavru gelişmiyor. Mecburen proteini yüksek olan kaliteli yem kullanıyoruz. Biz yemi geçen yıl 320 liradan alıyorduk. Bir balya ot 100 lira, samanın kilosu 3 liradan aşağı değil. Yetiştiricilerimizi zor duruma sokan yüksek fiyatlardır. Devletimiz biraz daha desteklemeye önem vermeli. Her şey yükseldi. Sütün fiyatının en az 20 lira olması lazım ki ihtiyaçlarının bir kısmını karşılasın."

Diğer üretici, "Piyasa  şu an uçmuş  durumda düzelmesi iyi olur çünkü ete zam geldikçe hayvan fiyatları da yükseliyor. Et fiyatını düşürmek lazım o zaman hayvan fiyatı da düşer" dedi.

"DEVLET DESTEĞİ GEREKİYOR"

Iğdır Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Öztürk Kayla ise şunları söyledi:

"Ülkede tarım ve hayvancılık bitmiş durumda. Iğdır ilinin gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İki dalda da ilimizde çok büyük sıkıntılar çekmekteyiz. Et konusu; bugün karkas etin fiyatı kilosu 400 lira kasapta da 500 lira. Bunun için üreticiyi desteklememiz lazım ki üretim olsun. Üretim olmadıktan sonra ülkenin sonu felaket. Hayvancılığı düzeltmek için sivil toplum kuruluşları, damızlık birlikleri, süt birlikleri ve il tarımın koordineli çalışması lazım. Buradaki üreticiler devletin desteğinden yakınıyor. Devlet yeterli desteği vermiyor. Geçen yıl suni tohumlama vardı. Bu danalar bakanlığın teşviki ile yapılan tohumlamadır. Geçen yıl bizim girişimlerimizle yapıldı bu sene yok. Bir suni tohumlama veterinerde uygulaması bin liradır. Devletin veterinerleri, il tarım müdürleri ve ilçe tarım müdürlüklerinde bir kaynak sağlanırsa suni tohumlama yapılabilir."

"SUYUN FİYATI SÜTÜ GEÇTİ"

Bir diğer besici ise "Sütlerimiz şu an 13 lira, en az 17- 18 olmalı. Bu fiyattan almalı ki kurtarsın. Gerçekten hayvanlarımız kurtarmıyor bu yüzden anaç ineklerimiz kesime gidiyor. Ülkemizde et fiyatları bu yüzden yükseliyor. Günden güne etin önü alınamıyor. Fiyatlar yükseliyor artık  İnsanımız bu eti yiyemez duruma geldiler. Bunun sebebi sütün fiyatının uygun olması. Besicilerin ineklerine hayvanlarına yeterince yem alamadıkları için ineklerini kesime veriyorlar. Süt fiyatları çok uygun 13 liraya süt olmaz. Su fiyatı sütün önüne geçti. Sütün önü alınırsa hayvanlarımız kesilemez" şeklinde konuştu.

Iğdır\'da Hayvancılar Maliyet Artışı Nedeniyle Zor Durumda
Kaynak: ANKA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Hayvancılar Maliyet Artışı Nedeniyle Zor Durumda - Son Dakika

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