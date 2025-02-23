IKBY Petrol İhracatı Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

IKBY Petrol İhracatı Yeniden Başlıyor

Irak ve IKBY, petrol ihracatını mevcut miktarlara göre yeniden başlatma konusunda anlaştı.

23.02.2025 16:21
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Irak Federal Petrol Bakanlığı ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, IKBY petrolünün ihracatının mevcut miktarlar doğrultusunda yeniden başlatılması konusunda anlaştı.

Irak Federal Petrol Bakanlığı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında petrol anlaşması sağlandı. IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki bakanlık arasında yürütülen iletişim ve koordinasyon sonucunda, IKBY petrolünün mevcut miktarlar çerçevesinde ihracatının yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "ihracat boru hattının incelenmesi ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulduğu" belirtilerek, "federal bütçe kanunu hükümlerinin uygulanmasına bağlı kalınacağı" vurgulandı.

Irak Federal Petrol Bakanlığı ise, IKBY'de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılması için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, ihracatın "bütçe kanunu ve yapılan değişikliklere uygun olarak, Irak'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nde (OPEC) belirlenen üretim tavanı çerçevesinde" gerçekleştirileceği ifade edildi.

ABD'nin Irak yönetimini uyardığı iddiası

Irak basınında ABD'nin IKBY petrolünün ihracatının en kısa sürede yeniden başlatılması konusunda Irak yönetimini uyardığı, aksi takdirde ABD'nin Irak'a ağır yaptırımlar uygulayabileceği iddia edildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün Bağdat'ta IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmede, IKBY'de faaliyet gösteren petrol şirketlerinin üretim ve ihracata hızla başlaması gerektiğini vurguladı.

Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı 25 Mart 2023'te durmuştu

IKBY, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı üzerinden Mayıs 2014'te Türkiye'ye ilk kez petrol satmış, Bağdat yönetimi Ankara'nın Irak hükümetinin rızası olmadan Irak topraklarından petrol aldığını iddia ederek, konuyu Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2023'te Bağdat'ın IKBY topraklarından çıkarılan petrol ve doğal gaz üzerinde yetkisi olduğuna hükmetmişti. Tahkim Mahkemesi'nin, IKBY'nin petrol ihracatını yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel IKBY Petrol İhracatı Yeniden Başlıyor - Son Dakika

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