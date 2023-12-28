İkinci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Erzurum\'da Gerçekleşti

İkinci bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Erzurum Valiliğinin koordinesinde, bölge illerinden üst düzey katılımıyla gerçekleşti.

İkinci bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, 14 il valisinin katılımıyla Erzurum'da yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, genel bir değerlendirme yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığının sunumunu yaparak genel politika ve stratejik hedefler hakkında bilgi verdi. Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, 2. Bölge İllerinin Düzensiz Göçe Yönelik Koordinatör Valilik sunumunu gerçekleştirdi ve bölgedeki durumu detaylarıyla aktardı. Yapılan genel değerlendirmelerle birlikte, bölge genelindeki düzensiz göçle mücadele konularında alınması gereken önlemler ve koordinasyonun sağlanmasının önemi vurgulandı.

"Göçmenlerin oranında gözle görülür oranda azalma yaşanacak"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kadim şehir Erzurum'da, düzensiz göçün engellenmesi ve yönetilmesi için düzenlenen valiler toplantısının üçüncüsünün gerçekleştirdiğini belirterek, "Coğrafi konumu itibariyle düzensiz göç hareketlerinde, transit ve hedef ülke konumundaki ülkemizin, gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle transit ülke konumundan çıkarak düzensiz göçmenler için 'hedef ülke' haline gelmesi, ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması açısından her zamankinden daha fazla tedbir alınmasını gerektiren bir dönemdeyiz. Bu nedenle düzensiz göçün yönetimi bakımından bölgemizdeki kurumların etkin bir iş birliği yürütmesinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere düzensiz göçmenlerin ülkemize, bölgemizi de içine alan bir sınır hattı üzerinden yasa dışı giriş yaptıkları, kullandıkları güzergahların genel anlamda güney-batı ve doğu-batı ekseninde olduğu, organizatörler vasıtası ile ya da adlarına düzenlenen sahte belgelerle, ülkemizde kalmak veya Avrupa ülkelerine geçmek istedikleri bilinmektedir. Bu husus bölgemizdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda yaşanan ulusal sınır ihlallerine karşı devletimiz tarafından, beton duvar inşa etmek, pasaport kontrollerini artırmak gibi önlemler alınmıştır. Sınır güvenliğimizi daha iyi hale getirdiğimiz takdirde düzensiz göçmenlerin farklı göç rotaları arayışı içine girdiklerine şahit oluyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlam temellere bağlanması için muhterem Cumhurbaşkanımızın, 'Düzensiz göçle mücadele hiçbir zaman sekteye uğramadı, uğrayamaz' ifadeleri yürüttüğümüz çalışmaların kararlılığına esas teşkil etmekle birlikte, İçişleri Bakanlığımızın, ilgili kurumlarımızın titiz çalışmaları sonucunda, birçok kayıtsız göçmenin yakalanarak sınır dışı edilmesine vesile olmuştur. Yürütülen çalışmalar ile ülkemize yasa dışı yollarla giren ve çalışan göçmenlerin oranında gözle görülür oranda azalma yaşanacağı da muhakkaktır" diye konuştu.

"Mücadeleye, tüm illerin katkısı sağlanmalı"

Özellikle 2019 yılında yaşanan yoğun göç baskısı sonucunda yapılan değerlendirmelerin düzensiz göçle mücadelede etkili tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için doğu ve batı illerindeki mücadeleye, tüm illerin katkısı sağlanmalı ve sahada kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için "farkındalık ve bütüncül bir bakış açısı" oluşturulması gerektiğini ortaya koyduğunu anlatan Vali Çiftçi, daha sonra şunları söyledi:

"2019 yılından itibaren yürüttüğümüz çalışmaların kararlılığı, düzensiz göçle mücadelede etkili bir çerçeve oluşturarak sınırlarımızda istikrarın büyük oranda sağlanmış olduğunu göstermektedir. Sınırlarımızdan geçebilmeyi başarmış olan düzensiz göçmenler ise gerekli kontrollerden sonra geri gönderme merkezlerine sevk edilmek suretiyle ülkelerine deport edilmektedir. Her sınır dışı işleminin devlet için maliyetli ve zahmetli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, düzensiz göçün engellenmesinde sınır güvenliğinin gerekliliği, bir kez daha karşımıza çıkmaktadır."

"Düzensiz göçmen ile mülteci kavramlarının birbirine karıştırılıyor"

Türkiye'nin, düzensiz göç ve mülteci akınlarının yükünü dünyada en ağır hisseden ülkelerin başında yer aldığını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Kadim medeniyetimizin ve değerlerimizin gerektirdiği gibi, geri gönderme sürecindeki işlemlerin insani boyutta olmasına büyük önem vermektedir. Özellikle son günlerde, sosyal medyanın da etkisiyle düzensiz göçmenler ile mülteci kavramlarının birbirine karıştırılması sonucu ülkemize sığınmış, yasal yollar ile misafir ettiğimiz mültecileri 'ötekileştirici' algıların geliştirildiğini üzülerek görmekteyiz. Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında büyük bir dram, acı bir hikaye olduğunu unutmamalıyız" dedi.

14 ilin valisinin katılımıyla yapıldı

"Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı"na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Muş Valisi Avni Çakır, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Kars Valisi Ziya Polat, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Iğdır Vali Vekili Abdulkadir Şahin, Ardahan Vali Vekili Yakup Papaker, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Sınır Dışı İşleri Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz, katılımcı illerin Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı ve İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı. - ERZURUM