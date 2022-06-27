İl olmayı bekleyen Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlar heyecanlı! Paylaşımlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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İl olmayı bekleyen Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlar heyecanlı! Paylaşımlar sosyal medyayı salladı

27.06.2022 18:14

Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı açıklanması sonrası Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa'nın alt yapı ve üst yapısı, nüfusu ve sanayisi ile Amasya ile Erzincan arasında il olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. İlçede meraklı bekleyiş devam ederken, binlerce yorum ve paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa'nın alt yapı ve üst yapısı, nüfu su ve sanayisi ile Amasya ile Erzincan arasında il olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Konuyu sosyal medyada gündeme taşıyan hemşerilerine teşekkür eden Başkan Eroğlu, "Erbaa sadece şu şekilde anlaşılmasın; 'Erbaa Tokat'ın en büyük ilçesi. O yüzden biz il olmak istiyoruz' diye bir çalışmamız veyahut da düşüncemiz yok. Biz Erbaa'nın il olmasını şu sebepten dolayı gerekli diye söylüyoruz. Bölgede Amasya'yla Erzincan arasında bir il olabilecek alt yapısıyla, üst yapısıyla, ekonomisiyle, organize sanayi bölgesiyle, sosyal hayatıyla, kültürel faaliyetleriyle bu bölgedeki il olma potansiyeli en yüksek ilçe biz olduğumuz için biz il olma hevesindeyiz niyetindeyiz. Biz bu düşünceyi de eskiden beri yaşıyoruz" dedi.

İl sayısının 100'e çıkacağı açıklaması Erbaalıları heyecanlandırdı

"EKSİKLERİ NASIL GİDERİRİZ DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Bu düşünceyle beraber Erbaa'da eksikleri nasıl giderecekleri konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Eroğlu, "Erbaa il olduğu zaman veyahut da olma durumumuzda keşke demeyecek eksiklerimizi nasıl gideririz? Biz bu süreçte bu düşünceyle hep çalışıyoruz. Erbaa'da atık su arıtma tesisinden katı atığına, organize sanayi bölgesinden şehrin altyapısına, şehir planından üst yapısına, biz Erbaa'nın il olmaya hazır olduğunu ifade ettiğimiz için il olma hevesini de sürekli dile getiriyoruz" şeklinde konuştu.

İl sayısının 100'e çıkacağı açıklaması Erbaalıları heyecanlandırdı

NÜFUSU 100 BİN SINIRINA DAYANDI

2021 verilerine göre ilçe merkez nüfusu 73 bin 354, ilçe geneli ise 99 bin 815 olan Erbaa, Tokat'ın en yüksek nüfuslu ilçesi konumunda yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Erzincan, Amasya, Tokat, Erbaa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl olmayı bekleyen Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlar heyecanlı! Paylaşımlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl olmayı bekleyen Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlar heyecanlı! Paylaşımlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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