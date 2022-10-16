İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi tanıtım tırı 17 ilde sosyal konut projesini anlatacak - Son Dakika
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İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi tanıtım tırı 17 ilde sosyal konut projesini anlatacak

16.10.2022 14:44
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi tanıtım tırı 17 ilde sosyal konut projesini anlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin vatandaşları bilgilendirmek için hazırlanan tanıtım tırı yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin vatandaşları bilgilendirmek için hazırlanan tanıtım tırı yola çıktı. 14 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında 17 ili gezecek olan tanıtım tırı, vatandaşların sorularına cevap verecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ni tanıtmak ve vatandaşların sorularına cevap vermek amacıyla yolculuğuna Ankara'dan başlayacak ve 14 Ekim-12 Kasım arasında 17 ili gezecek olan tanıtım tırı hazırlandı. Kızılay'da vatandaşlar, tanıtım tırında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan örnek daireleri sanal gerçeklik gözlüğü ile gezme imkanı buldu. TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç burada yaptığı konuşmasına, Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladı. Vatandaşlara hazırlanan örnek daireleri sanal gerçeklik gözlüğü ile 360 derece tur imkanı sağlayarak önemli bir adım attıklarını belirten Direnç, "Bartın Amasra'da hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa Projesi'nin tüm detayları bakanlığımız ve idaremiz tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu tanıtım tırımızda vatandaşlarımızın proje çerçevesinde merak ettiği tüm sorular idaremiz personeli tarafından tüm titizlikle cevaplanacaktır. Daha önce idaremiz tarafından yapımı tamamlanan örnek dairemiz, sanal gerçeklik gözlüğü ile vatandaşlarımıza gezdirilecektir. Kat planlarımız ve projemizde kullandığımız malzemeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Tırımız 14 Ekim'de Ankara Kızılay Meydanı'nda görevine başlamış olup, Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimizde kent meydanlarında görevini 12 Kasım'a kadar yerine getirecektir. Rekor başvuru sayısı ile idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ediyor, tırımıza davet ediyoruz" dedi.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile örnek evi gezen Ferdi Satık, uygulamayı çok beğendiğini belirterek, "Ankara'ya sınav için geldim ve böyle bir deneyim ile karşılaştım. Gayet hoşuma gitti. Sanki direkt olarak evin içindeyim. Her köşeyi, her noktayı görebilmek çok hoşuma gitti. Sanal gerçeklik ile yaşadığım bu deneyimi herkese tavsiye ederim. Benim için çok uygun bir ev, verimli bir alan kullanımı olmuş. Bu projeye henüz başvurmadım ama bu deneyimden sonra başvurmak isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İlk Evim İlk İş Yerim, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi tanıtım tırı 17 ilde sosyal konut projesini anlatacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi tanıtım tırı 17 ilde sosyal konut projesini anlatacak - Son Dakika
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