İlkadım Belediyesi Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Yerel

Samsun'un İlkadım Belediyesi çalışanları, 'Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun' kampanyası çerçevesinde Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun' kampanyasına İlkadım Belediyesi de destek verdi. Kampanya kapsamında Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ekipleri, belediyede personellerden ve vatandaşlardan kan alımı gerçekleştirdi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kampanyaya katılan personellere ve vatandaşlara teşekkür etti.

"Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır"

Kan bağışının, kan bekleyen insanların hayatlarının kurtulması için önemli olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Samsun Valiliği himayesinde, Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı tarafından yürütülen, 'Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun' kampanyasına, İlkadım Belediyesi olarak destek verdik. Kampanyanın ilk kan alma etkinliği, İlkadım'da başladı. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası ihtiyaç durumunda anında yardıma koşan Türk Kızılay'ının 156. kuruluş yıldönümünü de kutluyorum. Kampanya kapsamında, belediye personellerimiz ve vatandaşlarımız kan bağışında bulundular. Düzenli kan bağışında bulunmak, kan bekleyen hastaların hayatlarının kurtulmasına vesile olmaktadır. Kan bağışı yapmak kişisel sağlığımıza olumlu faydalarının yanı sıra, toplumsal bir ihtiyaçtır. Unutulmamalıdır ki, bizler veya yakınlarımız, her an kana ihtiyacı duyabiliriz. Kan bağışına bu duyarlılıkla yaklaşmamız gerekmektedir. Belirlenen aralıklarla bağışlarımızı yapabilirsek, kan bekleyen hayatlara can oluruz. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kampanyaya katılan tüm personelimize, vatandaşlarımıza ve kan alımında emeği geçen Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Programda, 10 ve daha fazla kan bağışı yapan İlkadım Belediyesi Personeli Hüseyin Kürşat Geze'ye, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban tarafından bronz madalya verildi. - SAMSUN