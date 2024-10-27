İlkadım Belediyesi'nden Asfaltlama Çalışmaları - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi'nden Asfaltlama Çalışmaları

İlkadım Belediyesi\'nden Asfaltlama Çalışmaları

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, asfalt yenileme çalışmaları ve gelecekteki projeleri hakkında bilgi verdi. Amacı, ilçede kalıcı ve güzel altyapı oluşturmak.

27.10.2024 16:49  Güncelleme: 16:54
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Sahada karşılaştığımız sorunları hızlı bir şekilde çözme noktasında istişare ediyoruz. Amacımız İlkadım ilçemizde kalıcı ve güzel işler yapmak, bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda buna önem gösterdik. 2025 yılında Fen İşleri anlamında ciddi çalışmalara imza atacağız" dedi.

Cadde ve sokaklardaki bakım, onarım çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi, asfalt çalışmalarıyla ilçeyi güzel bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tepecik, Derebahçe, Kıran Mahallesi'nde toplamda 4 sokakta asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

"İlçemizi modern yollara kavuşturmaya devam edeceğiz"

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hafta içi ve hafta sonu demeden birçok mahallede yoğun bir mesai sarf ettiğini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Her mahallemizin ihtiyaç duyduğu eksiklikleri tespit ediyor, vatandaşlarımızın taleplerine göre bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarıyla yollarımızı iyileştiriyor, sorunlu alanları tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın teri döken personellerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. İlkadım'ın yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi'nden Asfaltlama Çalışmaları - Son Dakika

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