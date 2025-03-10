İmamoğlu: Ön seçim, demokrasi için tarihi bir adım - Son Dakika
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Yerel

İmamoğlu: Ön seçim, demokrasi için tarihi bir adım

Ekrem İmamoğlu, Antalya'da düzenlenen programda ön seçim sürecinin önemine ve Antalya'nın ekonomik durumuna dikkat çekti. CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimin Türkiye'deki demokrasi mücadelesinde kritik bir adım olacağını vurguladı.

10.03.2025 13:19
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, İmamoğlu'nun programına katıldı

İmamoğlu: "Ön seçim demokrasi için tarihi bir adım"

ANTALYA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçimin "tarihi bir dönüm noktası" olacağını belirterek, "Ön seçimde kullanacağınız her oy, demokrasinin ve milli iradenin gücünü gösterecek" dedi. Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce partili katıldı. Salona sığmayan partililerin bir kısmı, konuşmayı dışarıya yerleştirilen sinevizyon ekranından izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde düzenlenecek ön seçim buluşmaları çerçevesinde Antalya'ya geldi. İzmir, Kayseri ve Adana buluşmalarının ardından Antalya'ya gelen İmamoğlu, partililere hitap etti.

"Antalya ekonomik olarak geriledi"

Ekrem İmamoğlu, Antalya'nın ekonomik göstergelerinin zaman içinde gerilediğini söyleyerek, "2004'te Antalya'da kişi başına düşen gelir ülke ortalamasının 1.3 katıyken, 2019'da 1.16'ya, şu an ise 0.85'e gerilemiş. Yani dünya ilerlerken Antalya ekonomik olarak geriye gitmiş. Antalya, Türkiye genelinde en fazla göç alan şehirlerden biri olmasına rağmen gelen göç ekonomik zenginlikle buluşturulamamış. Bu da şehirde büyük bir kira artışına yol açmış" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Antalya'da 2016 yılında 550 milyon dolarlık yatırımla kurulan EXPO alanının şu an atıl durumda olduğunu belirterek, "Burası büyük umutlarla inşa edildi ancak şu an atıl bir alan olarak bekliyor. Bu, kötü yönetim anlayışının bir sonucudur" dedi.

"Turizmin çeşitlendirilmesi ve gelirin dengeli dağıtılması şart"

Antalya'nın turizmde daha fazla gelir elde edebilmesi için turistlerin sadece otellerde kalmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz 35 milyon turist ama sadece sayıyı artırmak yetmez. Turizmin çeşitlendirilmesi ve gelirlerin adil şekilde paylaşılması gerekiyor. Gelen her misafir Antalya'nın çarşısında dolaşmalı, Burdur'daki antik kentleri, Isparta'nın doğal güzelliklerini, Konya'daki Mevlana'yı görmelidir. Bunu sağlamak için projeler geliştirmeliyiz."

"Ön seçim demokrasi için tarihi bir adım"

CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim sürecine değinen Ekrem İmamoğlu, parti içi demokrasinin Türkiye'de örnek teşkil ettiğini söyledi. İmamoğlu, "Ön seçim kararı bazılarını telaşlandırdı. Demokrasi bulaşıcıdır, biz bu anlayışı ülkemize yaymak için buradayız. CHP üyeleri sandığa giderek demokrasinin gücünü gösterecek. 1 milyon 750 bin üyemiz oy kullanarak partimizin yol haritasını belirleyecek. Bu süreç, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde önemli bir adımdır" dedi.

"23 Mart güçlü bir adım olacak"

Ön seçim sürecinin Türkiye'de siyasi tarih açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirten İmamoğlu, sandığa gidecek CHP üyelerinin demokrasiyi güçlendireceğini söyledi. İmamoğlu, "Ön seçimde kullanacağınız her oy, demokrasinin ve milli iradenin gücünü gösterecek. 23 Mart, bu yolculuğun ilk kitlesel adımı olacak. O gün ne kadar güçlü bir irade ortaya koyarsak, iktidar yolculuğumuz o kadar kısa sürecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmamoğlu: Ön seçim, demokrasi için tarihi bir adım - Son Dakika

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