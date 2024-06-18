İnciraltı ve Karşıyaka'da 433 karavan tahliye edildi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, karavanların oluşturduğu park sorununu çözmek, karavan sahiplerinin güvenli ve konforlu konaklamalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İnciraltı ve Karşıyaka'da toplam 433 karavan tahliye edilirken yeni karavan park alanlarının tespiti de yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın 30 ilçe belediyesinin zabıta müdürleriyle kolektif çalışmasını amaçlayan İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu'nun 6.'sı, Havagazı Fabrikası'nda düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentteki düzeni sağlayan uygulamalara ilişkin önemli veriler paylaşılırken, zabıta teşkilatlarının koordinasyonu konusunda yol haritası belirlendi. Toplantıda, kent gündeminde yer alan karavan konusu da konuşuldu. İnciraltı'nda 259, Karşıyaka'da 174 olmak üzere 433 karavanın tahliye edildiği bilgisi paylaşılırken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin yeni karavan park alanlarını tespit etmek üzere çalıştığını ifade etti.

"Sokaklar bizden çok iş bekliyor"

Şube müdürlerinin sunumları öncesinde açılış konuşması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, "O kadar zor görevler yapıyorsunuz ki bu kadar büyük bir yükün altında olduğunuzu, bu işin içine girince daha iyi anladım. Zabıta, aslında sokakta düzeni sağlayan büyük bir güç. Ticaretle ilgili birtakım işleri düzenlemek, onları kontrol altına almak, beraberinde emniyeti de sağlamak, kolay bir iş değil. Siz, insanların ekmek teknelerinin denetimini yapıyorsunuz. Bunları da kendi iletişim kabiliyetiniz ve kendi bilginizle yapmak zorundasınız. Bu, herkesin yapabileceği bir iş değil. Zor, önemli ve olmadığında eksikliği bir o kadar hissedilen bir görev. Bu açıdan bakınca ilçe belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta teşkilatlarının bir arada olması bizim için çok kıymetli. Koordinasyon ve iyi işler yapmak adına iletişim halinde olmak çok önemli. Sokaklar bizden çok iş bekliyor. Yetkimizi, mevzuatı ve görevlerimizi de bilerek el ele hep birlikte kazasız belasız güçlü ve güzel günler diliyorum" dedi.

Ortak akıl vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca da "Zabıta teşkilatımızın çalışmalarını İzmir özelinde tek çatı altında incelemek ve geliştirmek üzere, ortak akıl ve tecrübenin ışığında yetki ve sorumluluk alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetleri geliştirmek adına bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Zabıta Koordinasyon Kurulu, zabıta hizmetlerini düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve koordine etmek üzere kurulmuştur" diyerek İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu'na bağlı Kent Yaşam Komisyonu, Eğitim, Rehberlik ve Yayın Komisyonu, Mevzuat ve Hukuk Komisyonu ile Çevre Komisyonu'nun çalışma alanlarını aktardı.

"Yılın ilk 5 ayında 4 bin 747 cezai işlem uygulandı"

Açılış konuşmalarının ardından şube müdürleri tarafından sunumlar yapıldı. İşgal, uygunsuz afiş ve ilan ile dilencilik yapanlara yönelik uygulamalara ilişkin sunum yapan Zabıta Denetim Şube Müdürü Erol Tilki, 2023 yılında 58 bin 931, 2024 yılının ilk 5 ayında ise 30 bin 815 işletmenin denetlendiğini kaydetti. İşgal denetimleri kapsamında 2023 yılında 7 bin 924 adet ceza işlemi uygulandığını belirten Tilki, "2024 yılının ilk 5 ayında ise 4 bin 747 adet cezai işlem uygulandı. 2023 yılında seyyar satıcılara yönelik operasyon sayısı 6 bin 693 iken, 2024 yılının ilk 5 ayında bu sayı 4 bin 48'dir. 2024 yılında faaliyetten men edilen seyyar satıcı sayısı ise 4 bin 106" açıklamasını yaptı. Tilki, İzmir genelindeki cadde, meydan, metro girişleri ve cami önlerinde dilencilik yapan kişilere de uygulama yapıldığını belirtti. İkinci el eşya satışı yapanlara ilişkin de konuşan Tilki, Fevzi Paşa Bulvarı bölgesinde ekiplerin sabaha kadar uygulama yaptığını ifade etti.

Toplam 677 hurda araç çekildi

Hurda araçlar ve karavanlara ilişkin sunum yapan Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, "Zabıta Dire Başkanlığımız, kent genelinde trafik akışını engelleyen, özellikle okul çevrelerinde güvenlik ve görüntü kirliliğine neden olan araçlar için Menemen'deki Hurda Araç Merkezi'mize emniyet trafik birimleri ile birlikte çekim işlemi yapıyor. Merkezimiz, Türkiye'de tektir. Hurda araçlar 6 ay içinde sahipleri tarafından teslim alınmadığı takdirde Emniyet Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü işbirliğinde satış ve makine kimya endüstrisine devir işlemleri yapılıyor. Böylece ekonomiye geri kazandırılarak çevreye katkı sağlanmış olunuyor" sözlerine yer verdi. Toprakdeviren, hurda araç denetimlerinde il genelinde 677 hurda aracın toplandığını açıkladı.

"Karavanların yüzde 70'i plakasız çekme karavan"

Karavan denetimleri kapsamında özellikle İnciraltı ve Bostanlı bölgelerinde son yıllarda iyi bir çalışma yapıldığını vurgulayan Toprakdeviren, "Karavanların tahliye edilmesi hususunda tebligatlara başlamıştık. Bu kapsamda İnciraltı'nda 259 karavan tahliye edilirken, Karşıyaka'da ise 174 karavan tahliye edildi" diye konuştu. İzmir genelinde 3 bin 829 karavan tespitinin yapıldığını ancak zabıta ekiplerinin Karşıyaka, Bornova, Bayraklı bölgesinde yaptığı tespitlerde plakalı karavan sayılarının az olduğunu söyleyen Toprakdeviren, "3 bin 829 karavanın yüzde 70'i çekme karavan ve 750 kilonun altında plakasız karavanlar. Çekme karavanlar yasal olarak kaldırılamıyor" bilgisini verdi.

Çevre İmar Zabıtasından 9 bin 613 denetim

Çevre denetimlerine ilişkin sunum yapan Çevre İmar Zabıtası Şubesi Müdürü Fuat Dönmez ise şunları söyledi: "Ekiplerimizle çevremizi kirleten, atıkları çevreye gelişigüzel bırakan kişilerle ilgili denetimler yapıyoruz. Sizlerle koordinasyon halinde bu denetimlerin devam etmesini sağlıyoruz. Ayrıca esnafımız uyarılarak atıkların lisanslı geri dönüşüm firmalarına verilmesinin sağlanması konusunda da ilçelerimizden destek bekliyoruz. Hafriyat ve moloz atıklarına ilişkin denetimlerimiz de sürüyor. Kaçak dökümlere yönelik caydırıcı önlemlerin alınmasını sağlıyoruz. Çevre İmar Zabıtası olarak yapılan denetimlerde 9 bin 613 denetim gerçekleştirdik. 841 bin lira cezai işlem uygulandı. Atıklarını yakarak bertaraf edenlerle ilgili de 49 bin 700 lira cezai işlem uygulandı" ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda, İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu'na bağlı komisyonların üyeleri güncellendi. - İZMİR