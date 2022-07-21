İpek böceği işine giren aile, bir ayda 1 milyon TL kazandılar - Son Dakika
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İpek böceği işine giren aile, bir ayda 1 milyon TL kazandılar

21.07.2022 13:23

Batman'ın Sason ilçesinde 2 aile tarafından başlanan ipekböceği yetiştiriciliği, her geçen gün yaygınlaşarak bu yıl ilçede 127 aileye sıçradı. Koza hasadı yapılmasıyla bir aylık besim süresinde 6 ton koza elde eden besiciler, bir milyon TL kazanç sağladı.

Batman'da 2010 yılında tütüne alternatif olarak Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde 2 aile tarafından başlanan ipekböceği yetiştiriciliği, her geçen gün yaygınlaşarak bu yıl ilçede 127 aileye geçim kaynağı oldu.

Sason'da besicilik yapan 127 ailenin bir ayda yapılan besim süresinde 6 ton koza elde ettiğini belirten Batman Koza Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, bir kilogramı 180 TL'den sattıkları kozaların 127 aileye bir milyon TL kazanç sağladığını söyledi.

Tütüne alternatif olarak girdikleri ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL kazandılar

Satış için Bursa'ya gittiklerini ve kilosunu 180 TL'den sattıklarını belirten Aktaş, "İlçemizde ipekböcekçiliğinde elde ettiğimiz yaklaşık 6 ton üzeri koza ile 127 ailemizle bir ayda bir milyon TL'nin üzerinde gelir elde ettik. Şu anda 127 ailemizin ürettiği kozaları burada toplayarak fırınlandıktan sonra Bursa'ya satışa gönderiyoruz. Bu yıl kilosu 180 TL olan kozanın cezbedici bir başka özeliği de kısa vade de iyi bir kazanç sağlamasıdır" dedi.

Tütüne alternatif olarak girdikleri ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL kazandılar

"BESİM EVLERİ YAPMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Açıklamasının devamında devletten çiftlik ve raf desteği aldıklarını belirten Aktaş, "Önümüzdeki yıl içinde kayıpları en aza indirebilmek için ilk üç yaş için besim evleri yapmak için çabalıyoruz. Hedefimiz besim evlerini çoğaltarak kırsalda yaşayan özelikle bayanlara ve işsiz gençlerimize yönelik destekleri artırarak aile ekonomilerine destek sağlamalarını hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

İşteki kentteki koza hasadından kareler;

Tütüne alternatif olarak girdikleri ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL kazandılar
Tütüne alternatif olarak girdikleri ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL kazandılar
Tütüne alternatif olarak girdikleri ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL kazandılar
Tütüne alternatif olarak girdikleri ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL kazandılar
Tütüne alternatif olarak girdikleri ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL kazandılar
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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Batman, Koza, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel İpek böceği işine giren aile, bir ayda 1 milyon TL kazandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İpek böceği işine giren aile, bir ayda 1 milyon TL kazandılar - Son Dakika
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