İskenderun'da aile cinayeti: Üç kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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İskenderun'da aile cinayeti: Üç kez ağırlaştırılmış müebbet

İskenderun\'da aile cinayeti: Üç kez ağırlaştırılmış müebbet

Turgay Kaya, hamile Selma Abacı ve iki çocuğunun öldürülmesi suçlamasıyla yargılandı.

14.11.2024 11:47
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde birlikte yaşadığı hamile Selma Abacı ve iki çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Turgay Kaya, üç kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırıldı.  Ailenin avukatı Mehtap Sert, "Bu dava kutsal ailenin kadın ve çocukların ölümüne neden olduğunu tekrar gösterirken, Medeni Kanun'un da önemini hatırlamış olduk" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Selma Abacı ve iki çocuğu 6 Şubat 2024 tarihinde kayboldu, silahla vurulduğu belirlenen anne ve çocukların cenazeleri ise 11 Şubat'ta bulunmuştu.

Birlikte yaşadığı hamile Selma Abacı'yı ve iki çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla 11 Şubat'tan bu yana tutuklu olan Turgay Kaya'nın "canavarca his ve eziyet çektirerek öldürme" ve "suç delillerini yok etmek" suçlarından yargılandığı davanın duruşması, İskenderun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Köy korucusu sanık Turgay Kaya üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Selma Abacı'nın annesi: "Kızım tehdit ediliyordu"

İddialara göre; Selma Abacı, evli olan Turgay Kaya'yla yıllardır birlikte yaşıyor, Abacı ve Kaya'nın biri daha doğmamış olmak üzere üç çocuğu vardı. Turgay Kaya'nın eşinin bu birlikteliği öğrenmesi üzerine resmi nikahlı evliliğinin bitmesini istemeyen Kaya, Selma Abacı ve çocuklarını öldürdü.

Davanın iddianamesinde; Selma Abacı'nın annesi Müzüyen Bütüner olaydan iki gün önce 4 Şubat akşamında kızı Selma Abacı'nın, Turgay Kaya'nın resmi nikahlı eşinin her şeyi öğrendiğini söyleyerek, "Bu acıyı annene de sana da yaşatacağım" sözleriyle kızının tehdit edildiğini aktardı.

"Öldürdükten sonra da ateş açmaya devam etti"

Turgay Kaya'nın jandarmada alınan, mahkemede "zor ve baskı altında konuşturulduğunu" iddia ederek, kabul etmediği ifadesi ise şöyle:

"İki çocuğumuz var. Aynı çatı altında yaşamadım. Başka bir kadınla resmi nikahım mevcut. Ben köy korucusuyum. Selma Abacı'yla tanıştığımızda hayat kadınıydı. Hayat kadınlığından kurtulup, çocuk sahibi olmak istiyordu, iki çocuğumuz oldu. Eşim durumu öğrendi, inkar ettim. Bir süre de Selma Abacı ile görüşmemeye başladım. Selma'nın annesi sürekli Selma'yı dolduruyordu. Çocuk bezi, mama, nakit istediler. Tefeciden 70 bin TL almışlar, kredi çekip kapattım. Olay günü araç kiraladım Selma ve çocukları önce Arsuz'a oradan da yaylaya anneme ait olan eve çıkardım. Burada 4 saat kadar vakit geçirdik. Çıkarken babama ait hatıra tüfek vardı, boyatacağım diye yanıma aldım. Başka bir yaylada durduk, arabadan indik. Benden 10 bin TL istedi. Tartışmaya başladık. Semra ve çocukları ittim yere düştüler, arabada tüfeği alıp Selma'ya ateş ettim. Çocuklar bağırıyordu onlara da ateş ettim. Sinirim geçmedi, yerde yatarken iki el daha ateş ettim. Sonra daha önce yerini bildiğim menfeze cenazeleri yerleştirdim. Tüfeği de parçalara ayırarak dağınık şekilde başka bir yaylaya dağıttım."

Jandarmada itiraf etti, mahkemede beraatini istedi

Jandarmadaki verdiği ifadeyi "zor ve baskı altında verdiğini" iddia eden Turgay Kaya duruşmada, "Ben korucuyum, kameraların yerini biliyorum. Ben yapsaydım saklanırdım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" sözleriyle kendini savundu.

Mahkeme, Kaya hakkında 3'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verdi. Mahkeme, "suç delillerini yok etmek" suçundan ise beraat kararı verdi.

Avukat Mehtap Sert: "Kutsal aile için kadın ve çocuklar katledildi"

Dava sonucunun kadın mücadelesi ve Medeni Kanun'un kadınlar için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması bakımından kıymetli olduğunu  söyleyen ailenen Avukatı Mehtap Sert, "Bu dava bize bir kez daha kutsal ailenin, kadınların çocukların ölümüne neden olduğunu gösterdi. Turgay Kaya'nın resmi nikahlı eşi ve çocukları onun kutsal ailesi. Bu kutsal ailenin huzuru, birlikte yaşadığı kadın ve çocukları katletti. Bir diğer önemli mesele de medeni kanun. Medeni Kanun'dan yararlanamayan kadın katlediliyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Turgay Kaya, İskenderun, 3-sayfa, Kadın, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel İskenderun'da aile cinayeti: Üç kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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