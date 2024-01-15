 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması Sonuçlandı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması sonuçlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmada ödül alan öğrenciler belirlendi. Ödül töreni ise daha sonra yapılacak.

İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması Sonuçlandı
15.01.2024 - 17:48,
Abone Ol

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne (İGC) 14 yıl başkan olarak hizmet veren, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı İsmail Sivri'nin adını yaşatmak amacıyla İGC tarafından düzenlenen İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması sonuçlandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada yazdıkları öykülerle ödül almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Ön değerlendirmesini İGC Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz ve Şirin Yörük'ün yaptığı yarışmada Seçici Kurul; İGC Başkanı Dilek Gappi, yazarlar Hidayet Karakuş, Mavisel Yener, Yunus Bekir Yurdakul, Hüseyin Yurttaş, Hacer Kılcıoğlu, Defne Ongun ve Gülşah Elikbank'dan oluştu. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye girenler şöyle:

Ortaokul öğrencilerinin katıldığı birinci kategoride İzmir Özel Tevfik Fikret Ortaokulu öğrencisi Mercan Yakut "Kağıttan Çocuk Ömer ve Onun Gerçek Arkadaşı" adlı öyküsüyle birinci, Şehit Mehmet Oruç İ. H. O Elif Sare Bayram "Mivlamayı Bilmeyen Kedi" adlı öyküsüyle ikinci, Fevzipaşa Ortaokulu'ndan Dilşah Şimşek "Hangisi Gerçek" adlı öyküsüyle üçüncü oldu.

Lise öğrencilerinin katıldığı ikinci kategoride de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencisi Gülce Naz Kınacı "Tütün Tarlası" adlı öyküsüyle birinci, İzmir Çiğli Fen Lisesi öğrencisi Efe Yusuf Köler "Soğuk Sevgi" adlı öyküsüyle ikinci, Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Yasmin Erdem "Beyoğlu Kahvehanesi" adlı öyküsüyle üçüncü oldu.

İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması'nda ödül olarak birincilere diz üstü bilgisayar, ikinci ve üçüncülere tablet bilgisayar verilecek. Ödül töreni, daha sonra duyurulacak bir tarihte İGC Uluslararası Basın Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

İsmail Sivri, İzmir, Çocuk, Edebiyat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika


18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Çağlar Söyüncü de Fenerbahçe'ye hayırlı olsun Ali Koç gemileri yaktı! Çağlar Söyüncü de Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak

Son Dakika
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Çağlar Söyüncü de Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:45:35. #1.11#
SON DAKİKA: İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement