İsrail\'in Gazze\'deki saldırıları çocukları engelli bırakıyor

Sivil toplum kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), İsrail'in geçtiğimiz yıl Gazze'de patlayıcı silah kullanmasının her gün 15 çocuğu engelli bıraktığını açıkladı.

Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 2024 yılında Gazze'de patlayıcı silah kullanımının her ay ortalama 475 çocuğu veya günde 15 çocuğu uzuv kaybı, görme ve işitme kaybı olmak üzere potansiyel olarak kalıcı şekilde engelli bıraktığı ifade edildi. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında en az 5 bin 230 çocuğun önemli rehabilitasyon desteği gerektiren yaralanmalar yaşadığı belirtildi. Ancak İsrail'in hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları ve kritik öneme sahip malzemelerin girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Gazze'de bu tür ihtiyaç duyulan yardımlara ulaşılamadığına dikkat çekildi. Bu nedenle yaralı çocukların sakat kalma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

"Binlerce çocuğun artık proteze ihtiyacı var"

İsrail'in saldırılarının başladığı 2023 yılında Gazze'de 45 gün geçiren ve çocuklarda patlamaların yol açtığı yaralanmaları tedavi eden Dr. Ghassan Abu-Sittah, "Gazze'de savaş yaralanmaları yeniden tanımlanıyor" ifadelerini kullandı. Abu-Sittah, "Yürümeyi öğrenmeden önce uzuvları kesilen birçok bebek gördüm. Bu durum beyinlerinin henüz uygun algılama ve el-göz koordinasyonunu almamış olması nedeniyle gelişimlerini etkileyecek. Binlerce çocuğun artık proteze ihtiyacı var ve diğer uzuvlarında sorunlar geliştirmeleri muhtemel. Kalça ekleminde ve diz ekleminde erken dönemde osteoartrit gelişebilir veya sırtta deformite oluşabilir. 20'li veya 30'lu yaşlarına geldiklerinde normal eklemlere orantısız baskı uygulanması nedeniyle insanların normalde 70'li ve 80'li yaşlarda yaptırdığı eklem değişimi ameliyatlarına ihtiyaç duyabilirler" dedi. - GAZZE